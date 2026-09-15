Приговор по делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле огласят 20 октября

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила завершились прения сторон по делу о взрыве в жилом доме №81 на улице Сибирской в 2024 году, когда погибли 11 человек. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, оглашение приговора назначено на 20 октября в 10:30.

Напомним, в деле четверо подсудимых. Трем сотрудникам АО «ГАЗЭКС» – Александру Алимову, Максиму Гривскому и Александре Ерыкиной – предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц». Прокурор потребовал для всех троих наказание в виде 9 лет лишения свободы. Елене Сербиновой, собственнице квартиры на первом этаже, потерявшей во время трагедии дочь, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Прокурор запросил для нее 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

По версии следствия, Елена Сербинова во время ремонта разместила газовый шланг внутри стены, ограничив тем самым доступ для проведения работ, а также не перекрыла газ, когда надолго уехала из дома. Слесари АО «ГАЗЭКС» во время проверки газового оборудования 24 июня 2024 года не проверили наличие тяги в вентиляционных каналах помещений и не перекрыли газ в квартире, несмотря на то, что не смогли туда попасть. В свою очередь, мастер службы внутридомового газового оборудования при этом не присутствовал, работу слесарей не проконтролировал, подписал заключение о выполнении работ не глядя.

Защита с обвинением не согласна. Адвокаты заявили, что достоверных доказательств нет, выводы взрыво-технологической экспертизы вызывают сомнения, а причина взрыва и связь с действиями подсудимых не установлены. Защита просит оправдать всех четверых. Сами подсудимые от участия в прениях отказались. В судебном следствии они вину не признавали: газовики ссылались на должностные инструкции, а собственница квартиры – на отсутствие нарушений и доступ к газовому шлангу.

Напомним, взрыв произошел 1 августа 2024 года. В доме обрушились два подъезда. Поисково-спасательная операция продолжалась два дня. Спасатели нашли 10 тел погибших (из них пятеро – дети, трое – пенсионеры) и вытащили из-под обломков живыми 15 человек. Некоторые были в тяжелом состоянии. Спустя четыре недели одна из пострадавших, 12-летняя девочка, умерла в больнице. Частично обрушившийся дом был признан аварийным. В сентябре его полностью снесли.

Нижний Тагил, Елена Владимирова