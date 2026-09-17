Овощи из «борщевого набора» продолжают дешеветь

За прошедшую неделю в Свердловской области еще немного снизились средние цены на овощи из борщевого набора. Как сообщает Свердловскстат, 1 кг картофеля в среднем сегодня стоит 58,7 рубля (-7,5% к прошлой неделе), 1 кг капусты – 40,4 рубля (-7%), моркови – 55,7 рубля (-5%), свеклы – 49,6 рубля (-1,5%), лука – 57,6 рубля (-3,3%). При этом свежие огурцы и помидоры снова стали дороже: 113 и 175,5 рубля за килограмм соответственно.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Денис Паслер заявил, что свердловчанам хватит на зиму картофеля, несмотря на то, что летом в регионе наблюдались аномальные ливни. «Урожай будет похуже, но себя мы обеспечим. Мы его продавали на сторону, много, так что у нас все есть. Ну и надо не забывать, что у нас страна огромная. Чего нет, завезем», – заявил Паслер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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