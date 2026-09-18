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В Свердловской области открылись избирательные участки

Ровно в 08:00 в Свердловской области открылись все избирательные участки – 2233 постоянных и порядка 30 временных, которые будут работать три дня – с 18 по 20 сентября.

Свердловчане выберут депутатов Государственной думы и областного заксобрания. Кроме того, в 35 муниципалитетах пройдет голосование за депутатов местных дум.

По данным избиркома, жители региона подали более 330 тысяч заявлений на ДЭГ и свыше 120 тысяч ‒ на «Мобильный избиратель».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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