Началась расчистка русел рек Ирбита и Ницы

В Свердловской области начались работы по расчистке рек Ирбита и Ницы. Это необходимо для того, чтобы чрезвычайные ситуации с паводком, как летом этого года, не повторялись.

Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, Федеральное агентство водных ресурсов выделило региону на эти цели 30,8 млн рублей.

«В августе с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Михайловичем Кирилловым мы определили приоритетной задачей расчистку русел рек Ница и Ирбит в городе Ирбите. Цель – увеличить площадь сечения русел рек и снизить риск паводка. После обследования специалистами определены 4 участка, которые оказывают значительное влияние на пропускную способность рек, поэтому на них разобрать завалы нужно в первую очередь: в районе слияния рек у моста по улице Орджоникидзе Ирбита; река Ница в районе образования протоки Старица; протока Старица возле завода и в районе улицы Советской города Ирбита. Общая протяженность участков – порядка 6 км», – написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Работы будут идти в два этапа. Сначала специалисты разберут завалы на прибрежных участках, затем перейдут непосредственно к руслу. В настоящий момент с помощью специализированной техники идет разбор завалов на первом участке. Губернатор подчеркнул, что до 10 декабря работы на четырех участках должны быть завершены. Расчистка уральских рек продолжится после прохождения весеннего паводка.

Как уже писал «Новый День», в результате июльского дождевого паводка уровень воды в реке Нице в Ирбите более чем на метр превышал критическую отметку в 741 сантиметр (утвержденный показатель, достижение которого считается опасным природным явлением). Были затоплены сотни частных домов и огородов. В городе и районе был введен режим ЧС муниципального уровня. Ница вернулась в свое русло только 17 августа.

Ирбит, Елена Владимирова