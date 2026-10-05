Садистов с каменской автомойки будут судить в Екатеринбурге. В деле 84 тома

В Свердловский областной суд поступило уголовное дело об издевательствах над людьми на автомойке из Каменска-Уральского. В деле восемь обвиняемых, судье предстоит изучить 84 тома документов.

По версии следствия, в 2024 году житель Каменска-Уральского создал организованную группу, в которую вовлек своих знакомых. Жертвами банды злоумышленников стали 15 человек, в том числе подростки. Потерпевших похищали, избивали, истязали, под угрозой насилия вымогали у них крупные суммы денег, а также грабили. Шайку прикрывал бывший инспектор ДПС. Он том числе запугивал потерпевших, а в феврале 2026 года помог предводителю банды скрыться.

В пресс-службе ведомства сообщили, что перед судом предстанут Виктор Кухтин, Иван Петров, Сергей Рябов, Александр Банников, Александр Анашкин, Ярослав Данько, Всеволод Чемезов, Артем Штука.

Первое судебное заседание состоится 15 октября в 10:30.

Как уже писал «Новый День», общественный резонанс дело получило только в феврале 2025 года. Тогда стало известно, что в январе фигуранты похитили трех девушек и отвезли на автомойку, расположенную на улице Карла Маркса, где удерживали несколько часов, избивали и обливали ледяной водой. Скандал разразился только тогда, когда видео с истязаниями попало в соцсети, и на него отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Всего в деле фигурируют 17 обвиняемых, некоторых уже судят.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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