Главную елку Екатеринбурга снова хотят перенести, теперь – в парк Маяковского

Главная новогодняя елка Екатеринбурга может снова сменить дислокацию – рассматривается возможность перенести ее в парк Маяковского.

«Главная елка города с максимальной вероятностью переедет из Исторического сквера в ЦПКиО – это главная городская площадка. Еще одна, понятно, – квартал Архангела Михаила, там тоже будет хорошо. Центр без празднования не останется: на площади 1905 года будет каток с елкой, и Плотинку, конечно, тоже украсят», – сообщает близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное» в мессенджере МАХ.

Как уже писал «Новый День», до 2024 года главный ледовый городок в Екатеринбурге располагалася на площади 1905 года. Два года назад там сделали каток, а елку перенесли в Исторический сквер. «Ледовый городок впервые переехал с площади 1905 года в Исторический сквер. Как нам кажется, это очень удачное место. Здесь есть естественный рельеф, можно увидеть панораму городка, чего не было на площади. И за счет этого фестиваль ледовых скульптур заиграл по-новому, потому что можно осмотреть работы мастеров со всех сторон, возникает объемное впечатление. Есть высокая вероятность, что ледовый городок будет в Историческом сквере и в следующем году. Конечно, мы будем смотреть и посещаемость, и в целом атмосферу площадки. Но пока нам видится это хорошим решением», – говорил начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков (ныне – министр культуры Свердловской области).

Екатеринбург, Елена Владимирова