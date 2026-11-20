До конца года в районе Ирбита расчистят русла рек Ница, Ирбит и протоки Старица, чтобы снизить риск подтоплений во время паводка. Всего на четырех участках специалистам предстоит убрать почти 22 тысячи кубометров завалов и наносов.

Как сообщили в минприроды Свердловской области, работы идут с небольшим отставанием от графика. Почва сильно размокла, и техника не могла проехать к воде – для нее пришлось укладывать временные дороги из железобетонных плит. Сейчас уже заканчивается расчистка первого участка, откуда достали более 3,1 тысячи кубометров донных отложений. Второй участок готов наполовину, а на третьем работы только начались.

«Все четыре участка необходимо отработать до 20 декабря – такую задачу поставил министерству природы. Безусловно, не ограничимся этим годом: в 2027-м после весеннего паводка начнем расчистку других участков. В долгосрочной перспективе необходимо обеспечить пропускную способность и других уральских рек, чтобы минимизировать последствия паводка», – отметил в своем канале в Max губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Как уже писал «Новый День», на пике паводка 21 июля в области был затоплен 521 жилой дом, 3122 приусадебных участка, 10 низководных мостов, ограничено автотранспортное сообщение с 22 населенными пунктами. Сильнее всего пострадали Ирбит и Ирбитский район. Уровень воды в реке Нице более чем на метр превышал критическую отметку в 741 сантиметр (утвержденный показатель, достижение которого считается опасным природным явлением). Были затоплены сотни частных домов и огородов. В городе и районе был введен режим ЧС муниципального уровня. Ница вернулась в свое русло только 17 августа.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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