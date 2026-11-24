Екатеринбургская дума досрочно прекратила полномочия депутата Виталия Чачина. Решение было принято большинством голосов. Лишение мандата стало следствием обвинительного приговора Чачину по делу о картельном сговоре.

Как ранее писал «Новый День», Чачину было предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 178 УК РФ «Ограничение конкуренции с использованием служебного положения». По версии следствия, компания депутата «Сити Билдинг» участвовала в сговоре с компанией «Техностройкомплект» для победы в тендере по строительству моста в Челябинской области (контракт на 66,5 миллиона рублей).

Прокурор требовал отправить Чачина в колонию на 5 лет. В декабре 2025 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал депутата невиновным. Прокуратура обжаловала это решение в Свердловском областном суде и добилась пересмотра дела. При повторном рассмотрении в июле 2026 года Верх-Исетский суд признал Чачина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей. Сам депутат вину не признал. В ноябре Свердловский областной суд отклонил апелляцию защиты Чачина, таким образом, обвинительный приговор вступил в силу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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