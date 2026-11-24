В администрации Екатеринбурга на общественные обсуждения вынесены изменения, вносимые в проект застройки Березовой рощи. В новой редакции исчез образовательный центр, включающий в себя школу на 1500 мест и детский сад на 350 мест. Вместо него планируется построить три многоквартирных жилых дома.

Напомним, проект застройки квартала в границах улиц Краснолесья – Чкалова – Академика Вонсовского – Анатолия Мехренцева был утвержден в 2024 году. На этом участке находится Березовая роща, которую много лет защищают местные жители. В результате компромисса, заключенного с протестующими горожанами, застройщик «Атомстройкомплекс» пообещал сохранить и благоустроить 16 га парка. В 2025 году было достигнуто новое соглашение: площадь планируемой застройки сократилась до 4 га, а около 22 га рощи переведены в категорию ТОП-1 (общественные территории, где запрещено любое капитальное строительство).

В обновленном проекте планировки квартала указано, что под жилую застройку выделено три участка со стороны улицы Академика Вонсовского. Там появятся многоквартирные дома высотой от 9 до 23 этажей, общая площадь будущих жилых помещений составит 135,7 тысячи квадратных метров. Строительство продлится с 2028 по 2030 год. После окончания застройки расчетная численность квартала увеличится с 6260 до 10 784 человек.

В документации указано, что в границах территории проектируемой застройки находится детский сад № 39 с пристроем, в радиусе доступности – школы № 19 и № 181. Планируемые раньше на территории Березовой рощи детский сад и школы вынесены в соседний 3-й квартал Академического района.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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