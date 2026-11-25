Реконструкцию дендропарка возле УрФУ завершили досрочно. Уральцы могут там погулять уже с сегодняшнего дня, 25 ноября.

Первые работы по реконструкции начались еще в 2024 году. Тогда рабочие приступили к замене ограждений и входной группы. После этого очистили от ила два пруда. Эту процедуру специально проводили зимой, чтобы затвердевшие отложения было удобнее доставать со дна.

В мае 2025 года рабочие начали укреплять берега. Поскольку нельзя было убрать подступившие к воде деревья, рабочие обложили периметр прудов бутовым камнем, который стал частью ландшафта. Сами водоемы объединили специальными трубами, чтобы поддерживать общий уровень воды и не допустить разлива.

Сеть уличного освещения протяженностью в 1,7 километра также отремонтирована, обновлены и детские площадки.

Одним из последних этапов работы стала укладка плитки и дорожек с естественным покрытием. Также специалисты установили клумбы и разбили розарий.

По просьбам посетителей в парке поставили туалет. Правда, утром в день открытия из трех кабинок работала всего одна.

Для отдыха в парке установили качели, лавочки и беседки.

Реконструкцию планировали закончить до 1 декабря 2026 года, но работы шли с опережением графика, поэтому уже с 25 ноября парк на Первомайской доступен для прогулок.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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