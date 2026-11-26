Спецтехника борется со снегом в Екатеринбурге и области

С ночи в Сведловской области идут обильные снегопады. Дорожники и муниципальные службы занимаются очисткой дорог как и в Екатеринбурге, так и в области.

За ночь из Екатеринбурга вывезли 104 тонны снега, а с непогодой боролись 70 рабочих и 124 единицы техники. Коммунальщики использовали более 200 тонн противогололедных материалов и песка. С утра на улицы города вышли 173 единицы спецтехники и более 340 специалистов.

На региональных дорогах работает 281 единица техники, за сутки использовано 2400 тонн пескосоляной смеси. На трассах федерального значения находятся 73 единицы техники и использовано 642 тонны противогололедных материалов.

Напомним, в Екатеринбурге только за ночь выпало 40% месячной нормы осадков. Из-за сильных снегопадов в Кольцово задерживаются рейсы, а в городе образовались 8-бальные пробки.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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