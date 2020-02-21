Слух дня: Ройзман и Явлинский снова вместе и строят грандиозные планы

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский снова строят совместные планы.

По данным источника РИА «Новый День», ведутся переговоры о том, чтобы через год выдвинуть Ройзмана кандидатом в депутаты Государственной думы именно от этой партии.

Между тем в прошлый раз сотрудничество «Яблока» и Ройзмана как-то не задалось. В 2017 году на свердловской конференции «Яблока», где Евгений Ройзман должен был быть выдвинут кандидатом в губернаторы, разразился скандал. Глава свердловского отделения Юрий Переверзев еще до начала мероприятия сделал заявление о сложении полномочий и выходе из партии в связи с навязыванием федеральным руководством партии Ройзмана в качестве кандидата. Конференция не состоялась. Глава «Яблока» Григорий Явлинский, специально прилетевший в Екатеринбург, заявил о выдвижении Ройзмана на федеральном уровне, что и было сделано 21 июня в Москве. Но он все равно сошел с дистанции – не смог пройти «муниципальный фильтр».

Екатеринбург. Другие новости 21.02.20

Начался процесс о принудительной госпитализации ребенка с подозрением на коронавирус. / УГМК начнет разработку крупнейшего в России полиметаллического месторождения. / В екатеринбургском суде решат вопрос о принудительной госпитализации ребенка с подозрением на коронавирус. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»