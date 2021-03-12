Слух дня: Екатерина Куземка будет работать на выборах в Екатеринбурге?

Пиарщица Екатерина Куземка, покинувшая в декабре должность вице-мэра Екатеринбурга по связям с общественностью, может вернуться в городскую администрацию. Как говорят инсайдеры, она будет помогать новой мэрской команде провести выборы в Госдуму и заксобрание региона, но в неофициальном качестве – как политтехнолог. В городской ратуше хранят молчание относительно приглашения бывшей чиновницы.

Сама Екатерина Куземка отрицает подобные слухи. «Это не правда. Я сейчас занимаюсь проектами и делами, связанными с другими территориями, хотя нахожусь в Екатеринбурге. Какие проекты, сказать не могу», – прокомментировала она «Новому Дню».

Ранее в пабликах появилась информация, что на должность советника мэра Алексея Орлова приглашен политтехнолог Александр Пирогов, который работал в 2015-2016 годах в команде Владимира Тунгусова. Пирогов не комментирует СМИ возможное возвращение в мэрию.

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