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Слух дня: в Первоуральске нашли нового претендента на мандат Госдумы вместо Муцоева

В Первоуральске может смениться «свой» депутат Госдумы РФ – вместо Зелимхана Муцоева, который сейчас формально представляет территорию, есть другой претендент на мандат – Дмитрий Маштаков. Он заявился на праймериз «Единой России», как и Муцоев и его спарринг-партнерша Валентина Малмыгина, ранее руководившая управлением детских садов Первоуральского новотрубного завода, ныне проданного группой ЧТПЗ (кроме двух цехов) Трубной металлургической компании.

Местные инсайдеры утверждают, что у Маштакова есть немалые шансы попасть в Госдуму. «Маштаков долгое время возглавлял местную «Молодую гвардию», он депутат городской думы. Истинный дроновец (имеется в виду депутат свердловского заксо, бывший руководитель ПНТЗ Алексей Дронов)», – говорит источник, знакомый с ситуацией.

На руку кандидату Маштакову играет и то, что местный телеканал начал активно пиарить его. «При этом Муцоева на местном телевидении нет – ТВ осталось за Комаровым (владелец группы ЧТПЗ)», – объясняют инсайдеры.

Знакомые с ситуацией предполагают два варианта: либо Комаров пытается продать медийный актив, либо – что более вероятно – действительно имеет планы на Госдуму. Причем шансы на успех оцениваются как неплохие, с учетом растущего медийного веса Маштакова, который все же ближе к избирателю.

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