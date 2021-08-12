Слух дня: на газификацию свердловских территорий не стало денег после прямой линии с Путиным

На газификацию отдаленных территорий в Свердловской области, которые стояли в ближайших планах, нет денег, говорят источники. Ситуация вышла из-под контроля после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Ему дозвонилась пенсионерка из Краснотурьинска Светлана Култыгина, которая пожаловалась на отсутствие газа в своем жилом поселке, добавив, что недалеко – мэрские дачи, и в них газ есть. После этого свердловские чиновники заявили, во-первых, что у местного мэра Александра Устинова дачи нет, во-вторых, что газ к дому пенсионерки скоро проведут.

Правда, никто не сказал, что это обещание дорого обошлось жителям других территорий, которые стояли в плане на газификацию в ближайшие пару лет. «Теперь деньги снимут с других территорий и будут газифицировать Краснотурьинск. Ничего умнее не придумали», – сказал источник в недавно созданном региональном штабе по развитию газификации и газоснабжения.

Екатеринбург. Другие новости 12.08.21

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