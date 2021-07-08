После обращения пенсионерки к Путину в Свердловской области создан штаб по газификации

В Свердловской области создан региональный штаб по развитию газификации и газоснабжения. Такое распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Руководителем штаба назначен министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, его заместителем – первый замминистра Игорь Чикризов. В состав штаба предложено войти (по согласованию) гендиректору ГУП СО «Газовые сети» Андрею Андриянову, гендиректору АО «Уралсевергаз – независимая газовая компания» Сергею Бельских, гендиректору АО «Газэкс» и «Екатеринбурггаз» Валерию Боровикову, гендиректору ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петру Созонову, главному инженеру – первому замдиректора ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Сергею Трапезникову, гендиректору АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» Юрию Фишеру. Также в список вошли представители областных министерств, РЭК, УФАС, Ростехнадзора, Росреестра, вице-мэр Екатеринбурга Владимир Гейко. Контролировать работу штаба будет вице-губернатор Сергей Швиндт.

Как уже писал «Новый День», на прошлой неделе во время прямой линии с Владимиром Путиным пенсионерка из Краснотурьинска Светлана Култыгина пожаловалась президенту на отсутствие газа в своем жилом поселке, добавив, что недалеко – мэрские дачи, и в них газ есть. На что президент ответил, что «если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть». После этого сразу отреагировал губернатор области Евгений Куйвашев, который сказал, что у мэра Краснотурьинска Александра Устинова дачи нет. Спустя час после обращения к Путину прокуратура и следователи начали свою проверку, которая может вылиться в уголовное дело по факту халатности. А сам Устинов встретился с пенсионеркой, сообщил, что газификация этого района есть в планах на 2023 год, и поинтересовался, где же находится его дача, о которой Култыгина говорила в обращении.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 08.07.21

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