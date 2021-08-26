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Четверг, 26 августа 2021, 15:49 мск

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Слух дня. Предвыборный соцопрос выявил кандидатов-аутсайдеров «Единой России»

Августовские соцопросы электората в Свердловской области показали удивительные результаты. Три кандидата «Единой России», которые хотят переизбраться в Госдуму по округам, внезапно проигрывают своим конкурентам. В списке аутсайдеров оказались Андрей Альшевских, Игорь Ковпак и Зелимхан Муцоев. Причем последнему подпортил статистику боевой генерал КПРФ Тарас Исаков, говорят источники «Нового Дня».

Любопытен и расклад партий в Свердловской области за три недели до выборов. Судя по соцопросам, КПРФ занимает уверенное второе место вслед за «Единой Россией», на третье место вышли ЛДПР, а четверку самых популярных партий замыкают «Новые люди».

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