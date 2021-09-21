Слух дня: Сергей Бидонько не вернется в Госдуму, а Высокинский уедет в Совфед

В Свердловской области закончен подсчет голосов на выборах в Госдуму и заксобрание, и на повестке дня встал следующий вопрос: как будут распределены мандаты, полученные партиями по единому округу. Особый интерес вызывает список «Единой России», в который входили сам губернатор Евгений Куйвашев и два его заместителя – Александр Высокинский и Сергей Бидонько.

Говорят, что шансы на мандат у Сергея Бидонько, стоящего в списке на четвертом месте, невелики, так как «Единая Россия» в области набрала всего около 35% голосов. Гарантированно проходят действующий депутат Павел Крашенинников (вторая строчка) и «фронтовичка» Жанна Рябцева (третья строчка). Александр Высокинский занимает в списке только пятое место, так что Госдума ему не светит. Зато он входит в первую тройку ЕР по выборам в заксо вместе с губернатором и сенатором Аркадием Чернецким. Существует вероятность, что избранный состав заксо в этот раз решит делегировать в Совет Федерации не Чернецкого, а Высокинского.

Екатеринбург. Другие новости 21.09.21

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