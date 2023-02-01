Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Екатеринбург в очередной раз побил собственный рекорд по вводу жилья. О том, как санкции повлияли на строительство, как работает программа екатеринбургской реновации и как мэрия решает проблему нехватки школ и детсадов, «Новому Дню» рассказал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

– Рустам Ахмедович, как вы оцениваете итоги 2022 года для строительной сферы?

– Мы продуктивно закончили год, несмотря на его вызовы. Строительство в городе идет чрезвычайно активно. Меры по поддержке отрасли и оптимизации процедур, принятые на уровне города, региона и всей страны, привели к очередному абсолютному рекорду по вводу жилья на территории Екатеринбурга в 2022 году – был сдан 1 миллион 592,440 тысяч кв. м жилья. Только вдумайтесь, на каждого жителя по 1 кв. м – такого еще не было. По объективным показателям есть все основания считать прошедший год крайне положительным для стройкомплекса. Мы уверены, что тенденция устойчивого развития продолжится и в 2023 году.

– Есть показатель строительной активности – «индекс кранов». В Екатеринбурге впервые за полтора года он сократился до 140. Риэлторы говорят, что строительный бум закончился. Это действительно так?

– Некорректно говорить, что «индекс кранов» упал. 140 – это по-прежнему не просто внушительная, а по-настоящему большая цифра. Если посмотреть диаграмму количества работающих башенных кранов на строительстве жилья в Екатеринбурге – видно, что значение 140 – среднее за последние 4 года с естественными подъемами и проседаниями.

Так, во втором полугодии 2022 года большое число проектов перешло к завершению, где башенные краны не требуются, а многие новые проекты пока в начальной стадии.

– Есть риск появления долгостроев?

– Говорить о долгостроях в условиях, когда 100% объектов в городе обеспечены проектным банковским финансированием, и неуместно, и не приходится. Ситуация вполне стабильная, абсолютно нет поводов для рисков.

– Ожидается, что из-за экономических трудностей спрос на жилье будет падать. Как застройщики адаптируются?

– Если судить по количеству выданных разрешений, то идет тенденция на увеличение строительства жилья. Да, возможно, сейчас девелопер будет более осторожен, но, насколько я знаю, спрос на жилье есть и серьезных спадов не планируется. С другой стороны, грамотно выстроенная стратегия всегда лучше поспешных шагов.

– Какой сегмент жилья в Екатеринбурге сейчас самый востребованный? Эксперты говорят, что площади строящихся квартир постепенно сокращаются, потому что покупатели не могут позволить себе большой метраж.

– Тенденции, действительно, меняются, и это вполне естественное явление. Касается это не только сокращения квадратных метров: горожане сегодня подходят к выбору жилья более масштабно и одновременно рационально, ориентируясь на подходящую локацию, обеспеченную социальную и транспортную инфраструктуры. Сегодня в Екатеринбурге появляются не просто новые многоэтажки, а целые жилые комплексы, причем во всех районах города, имеющие в составе все необходимое для автономного обеспеченного проживания. И потом, девелоперы оперативно реагируют на запросы екатеринбуржцев, предоставляя как можно больше вариантов и студентам, и большим семьям.

– Как мэрия решает проблему нехватки детских садов, школ и поликлиник при строительстве больших жилых комплексов?

– Еще на этапе согласования градостроительной документации мы проводим анализ потребностей в новых социальных объектах. И, конечно, учитываем, что одним из главных приоритетов остается развитие сети учреждений сферы образования. За прошлый год мы завершили строительство трех зданий школ на 2 тысячи 525 мест. На сегодняшний день в стадии строительства находятся еще шесть социальных объектов, которые будут введены в 2023-2024 годах. Для того чтобы заданный темп строительства сохранять и увеличивать, мы применяем разные механизмы финансирования, то есть реализуем проекты за счет бюджетов разных уровней, концессий, инфраструктурных кредитов, а также ведем переговоры с девелоперами о безвозмездной передаче городу помещений для детских садов. У нас уже есть два таких примера – на Уралмаше и Юго-Западе.

Такое взаимодействие важно и городу, и застройщикам, потому как развитая инфраструктура – важная составляющая активной и комфортной жизни в новостройке. Вообще, есть хорошие истории, когда девелоперы вкладывают свои средства в ремонт детских садов и школ. В прошлом году они потратили порядка 100 млн рублей на социальные объекты.

– Давайте поговорим про импортозамещение в строительстве. Это стало проблемой в 2022 году?

– Важно отметить, что с введением санкций ни один объект в городе не остановился и даже не замедлился темп строительства. Все намеченные планы как по коммерческим, так и по бюджетным проектам, реализованы. Стройка была и остается не только драйвером экономики региона, но и локомотивом множества отраслей промышленности.

Импортозамещение на рыночную стоимость жилья влияет в минимальной степени, еще до санкций Свердловская область обеспечивала себя строительными материалами на 80%, так как есть внутреннее производство. Все, что можно было заменить, уже заменили. Например, на муниципальных объектах сейчас стоят отечественные лифты. Здесь все же работают другие факторы, такие, например, как баланс спроса и предложения. Однако в целом качество и доступность отечественных материалов и технологий постоянно растут, это подчеркивают все участники отрасли.

– Расскажите, как реализуется программа КРТ в Екатеринбурге? Какие участки для строительства нового жилья будут выделены в 2023 году?

– По результатам реализации программы комплексного развития территории должно появиться порядка 283 тысяч кв. м нового благоустроенного жилья, расселению подлежат 34 ветхих многоквартирных жилых дома, из них 7 – аварийные. На сегодняшний день две площадки уже объявлены – это Железнодорожный район и Уралмаш, еще две находятся на согласовании.

Преимущественно на территории расположены двухэтажные дома. Думаю, к лету будут известны все пять участков для КРТ. Мы выбираем площадки, ориентируясь на запросы жителей. И по этому принципу были определены три участка в 2022 году в Орджоникидзевском районе. На одной из первых площадок КРТ, где договор был заключен в августе, сейчас выкуплено 96% квартир. Без каких-либо сложностей. Это говорит о том, что люди хотят переехать в лучшие условия и программа работает.

– Дойдет ли когда-нибудь инструмент КРТ до сноса пятиэтажных хрущевок?

– Может быть, но есть первостепенные задачи, такие как аварийное жилье, например. Всему свое время, важно расставить приоритеты и обеспечить жильем жителей ветхих домов в первую очередь.

– Программу КРТ часто называют реновацией, хотя изначально областному минстрою не нравились такие сравнения. А в чем заключается разница?

– Многие путали программу КРТ с московской реновацией. Но в Москве строительство нового жилья происходит за счет бюджета. У нас другой механизм. Комплексное развитие территорий подразумевает, что именно девелопер вкладывает деньги, и за его счет проходит переселение. В законе нет требования, чтобы предоставлять людям новое жилье в том же районе. Но мы просим инвесторов учитывать пожелания жителей. И повторюсь, жалоб на реализацию программы КРТ в Екатеринбурге нет.

– Напоследок вопрос о сохранности архитектурных памятников. Горожан беспокоит проект застройки квартала за «Домом контор» на улице Малышева. Там планируется строительство 30-этажного отеля, но не повредит ли стройка близлежащим домам-памятникам?

– В любом случае экспертиза оценивает соответствие проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям Государственной охраны объектов культурного наследия. Эти процедуры никак не обойти. И если все будет соблюдено, все согласительные документы выданы, строительство не нанесет ущерба памятникам. Следовательно, все процедуры осуществляются только в рамках законодательства. Главная наша цель – сохранить, а не разрушить.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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