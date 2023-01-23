Стали известны планы по реновации на 2023 год

В этом году администрация Екатеринбурга планирует провести как минимум пять аукционов по комплексному развитию территорий – сносу старых домов и строительству на их месте новых. Две площадки уже названы.

Как рассказал на пресс-конференции замначальника городского департамента архитектуры Григорий Сурганов, первый участок находится в Железнодорожном районе на улице Летчиков. Там планируется снести семь ветхих домов, в которых насчитывается 98 жилых помещений. На их месте планируется построить 48 тысяч кв. м современного жилья.

Вторая площадка – на улице Кварцевой в Чкаловском районе. Там стоят пять ветхих домов, два из них уже признаны аварийными – их расселят в первую очередь. Здесь построят 37 тысяч кв. м жилья.

Напомним, в июле 2022 года застройщик «Страна Девелопмент» приобрел право на застройку участка в квартале улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана. Аукцион продолжался почти весь день. За освоение участка общей площадью 22 430 кв. метров застройщик заплатил больше 96 млн рублей при начальной стоимости 514 788 рублей. А в ноябре здесь снесли первый дом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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