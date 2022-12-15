По программе реновации в Екатеринбурге снесли два дома, еще один уберут до конца года

По программе реновации на Уралмаше и Эльмаше снесли уже два дома, еще один снесут до конца года. Новые площадки комплексного развития назовут предположительно в январе.

«В Екатеринбурге ранее было принято решение о комплексном развитии пяти территорий: три жилых и две – промышленные. На трех жилых площадках на Уралмаше и Эльмаше уже заключен договор с инвестором, они находятся в разной степени освоения. По одной уже выкупили 50% [квартир], два дома снесены. По другой – в декабре первый дом снесем. Люди активно идут на взаимодействие с инвестором, – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов. – Нами с минстроем Свердловской области прорабатываются новые площадки, на которые планируем в следующем году выйти на процесс реализации. Две уже в работе: это нежилые, депрессивные промышленные территории . Одна – территория бывшего завода «Данон», где здания уже сносят, и освоение начнется в 2023-м, вторая – на улице Черкесской. По пяти площадкам ведется разработка документации проектировки территорий с учетом потребности в детсадах и школах и так далее. Обязательства на инвестора возлагаются, мы будем вести контроль, чтобы понимать, куда дети будут ходить в дальнейшем».

Всего в Свердловской области сегодня десять проектов КРТ. Кроме Екатеринбурга, одну жилую площадку будут осваивать в Среднеуральске, одну – в Нижнем Тагиле.

«Общая площадь всех территорий – почти 25 гектаров. Потенциал – 736 тысячи квадратных метров жилья, это почти 25% ежегодного ввода жилья. Думаем, что данная программа будет продолжать развиваться и с течением времени станет одним из основных механизмов реновации жилого фонда, замены аварийного фонда, проектов застройки незастроенных территорий и застройки нежилых территорий, которые находятся в неактивном состоянии», – прокомментировал заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков.

Напомним, в июле 2022 года застройщик «Страна Девелопмент» приобрел право на застройку участка в квартале улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана. Аукцион продолжался почти весь день. За освоение участка общей площадью 22 430 кв. метров застройщик заплатил больше 96 млн рублей при начальной стоимости 514 788 рублей. А в ноябре здесь снесли первый дом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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