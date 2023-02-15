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Среда, 15 февраля 2023, 09:33 мск

Новости Екатеринбург

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На первой площадке под КРТ сносят последние старые дома

Жители Екатеринбурга проявляют большой интерес к программе комплексного освоения территории.

Об этом заявил сегодня на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. «Первые три площадки жилых районов КРТ показали большой интерес. По первой площадке в августе 2022 был заключен договор, а сегодня раскуплено 100% квартир. Жители активно идут на это, в ближайшую неделю снесут последние дома», – сообщил чиновник.

Как уже сообщал «Новый День», в июле 2022 года застройщик «Страна Девелопмент» приобрел право на застройку участка в квартале улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана. За освоение участка общей площадью 22 430 кв. метров он заплатил больше 96 млн рублей при начальной стоимости 514 788 рублей. Еще два участка ушли по цене, близкой к начальной.

В январе 2023 года городские чиновники назвали новые площадки КРТ. Одна из них будет в Железнодорожном районе на улице Летчиков. Там планируется снести семь ветхих домов, в которых насчитывается 98 жилых помещений. На их месте планируется построить 48 тысяч кв. м современного жилья.

Вторая площадка – на улице Кварцевой в Чкаловском районе. Там стоят пять ветхих домов, два из них уже признаны аварийными – их расселят в первую очередь. Здесь построят 37 тысяч кв. м жилья.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Елена Владимирова

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