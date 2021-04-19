Андрей Перла: «В сфере действия репрессий окажутся до миллиона человек»

Меньше шести месяцев осталось до выборов в Государственную думу. В своей колонке «Штрихи к сценарию» политтехнолог Андрей Перла утверждает, что эти выборы будут отличаться от предыдущих тем, что пройдут «в другой стране». РИА «Новый День» с разрешения автора публикует колонку полностью.

«Выборы в Государственную думу (а также нескольких губернаторов) в сентябре пройдут в другой стране. Это, конечно, более чем привычное клише – «следующие выборы пройдут в другой стране» – но в данном случае изменения, по сравнению с предыдущим созывом Государственной Думы слишком разительны.

Выборы сентября 2021 года пройдут в стране, которая находится в состоянии официально объявленной холодной войны с Западом, на границах которой опущен железный занавес, против которой ведется несколько локальных войн и которая находится менее чем в одном шаге, на расстоянии одного приказа от большой войны. Ну и на расстоянии пары стадий эскалации напряженности от мировой войны.

Добавим к этому сложный когломерат из восстановительного роста после «пандемии» и экономических потерь от «санкций» – и получим выборы в ситуации

– государственной мобилизации всех здоровых сил общества во всех сферах для победы в войне;

– развернутых репрессий против антигосударственных сил, причем эти репрессии больше не будут прикрыты фиговым листком экономических преступлений и административных дел, причем в сфере действия этих репрессий окажутся сотни тысяч, до миллиона человек;

– максимально возможной активизации этих антигосударственных сил, постоянных попыток дестабилизации внутриполитической обстановки, максимально же поддержанных западом из-за занавеса

– при очень большой политической активности эмиграции, для которой борьба с российским государством становится условием выживания, не борцы с Россией на западе больше не нужны.

Все мантры о необходимости «дать легальный выход протесту» и «обогатить политическую палитру новыми людьми и названиями» в этих условиях становятся высказываниями «в пользу бедных» либо водой на мельницу врага. Парламент из места для дискуссий преобразуется в передовой отряд мобилизованного для войны российского общества. Гиперлояльный (даже в сравнении с нынешней думой) по отношению к государственной власти и верховному главнокомандующему. Разница политических позиций между представителями входящих в него партий стирается – все должны быть на высшей стадии патриотизма, охранительства и готовности лично отправиться на фронт.

То, что сегодня кажется простительным и даже необходимым вольнодумством, послезавтра (буквально послезавтра, 21 апреля) станет наказуемым, как попытка помощи западным наймитам. Действия, которые сегодня кажутся незначительными, протест, который кажется неполитическим или слишком слабым, станет жестоко караемым преступлением против государства.

Каждый должен это учитывать. Особенно политтехнологи, привыкшие играть на недовольстве населения и протесте против того-сего. Не успеют оглянуться, как окажутся в стане погибающих врагов государства».

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 19.04.21

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