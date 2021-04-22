Андрей Перла: «Царя волнует народная любовь, но не волнует электоральный рейтинг»

Послание президента Федеральному собранию и шествие в поддержку Навального состоялись в один день, 21 апреля. Как они повлияют на ход избирательной кампании в Госдуму, рассуждает политтехнолог Андрей Перла. Публикуем его колонку без купюр.

«Начнем с послания. «Единая Россия», администраторы внутренней политики и политтехнологи, конечно, попытаются использовать социальную часть послания в агитации. 10 тыс. рублей на каждого школьника – в августе, за три недели до голосования – сыграют существенную роль повышении рейтинга одобрения власти, а значит, и партии власти. Более существенную роль, чем кажется сейчас всем, в том числе и самим избирателям, потому что про Послание тогда уже говорить не будут, а денежка свалится подарком в самый удачный момент. Прямо на сердце ляжет.

Однако надо понимать, что для самого президента Владимира Путина выборы в Государственную думу – это не то что не проблема, это просто совершенно незначительное событие, лежащее бесконечно ниже сферы его интересов. Нечто такое, что, конечно, существует в политической системе и оказывает некоторое влияние на состояние дел во вверенной ему стране, но которое следует поручать исполнителям далеко не самого ближнего круга. В его системе координат вопросы политики, власти, пути развития страны, взаимоотношения президента и народа определяются совсем другими вещами. Не выборами депутатов нижней палаты парламента. И свои заявления, включая самые, казалось бы, популистские, он делает, совершенно не имея в виду повысить рейтинг правящей партии, помочь ее кандидатам.

Я думаю, что он и о своем рейтинге сейчас не заботится. Вчерашние протестующие своими криками «долой царя» обозначили в российской политической системе нечто очень важное. Причем такое, что мы сами, пугаясь усвоенного в детстве, до сих пор вслух не произносим.

Царя волнует народная любовь, но не волнует электоральный рейтинг. Две большие разницы, как все еще, наверное, говорят в одном там оккупированном ныне фашистами городе.

Теперь про митинги протеста имени Алексея Навального.

Они окажут очень важное, даже решающее влияние на ход предвыборной кампании и организацию самих выборов, а также на их результат.

Вот каким образом: вчера в России все участники политической борьбы, все, кто так или иначе занимается политикой, убедились в полном бессилии поддержанной Западом несистемной оппозиции. Причем сразу всей, без различия флагов. Если не считать нескольких прекраснодушных интеллигентов, либерал-идеалистов, продолжающих заклинать «нас было на улицах Москвы и Петербурга очень много, десятки тысяч», все понимают: нету у революционеров массовой поддержки. И толковой организации нет. И даже содержания у протеста до сих пор нет, люди путаются в словах, не способны сформулировать претензии к Путину. (Это было так ясно видно вчера, когда активистов на Тверской пытались разговорить! Как они пытались блеять то про Донбасс, то про пенсии, не в силах вспомнить заявленную тему митинга...) Кое-какие деньги у иностранных агентов и нежелательных организаций есть, умение пользоваться современными средствами коммуникации есть, а массовой поддержки нет и в ближайшее время – не будет. Как 40 человек на Камчатке не сделают погоды в регионе с населением в 350 тысяч, так 5 тысяч в Москве не сделают погоды в городе с населением в 12 миллионов.

Это понимание означает, с точки зрения политических технологий, обнуление «умного голосования» – бессильные вывести людей на улицы так же бессильны в предвыборной агитации. Отдельные успехи (мы провели в округе коммуниста вместо единоросса!) возможны, но сработают на укрепление системы, а не наоборот.

Это понимание также означает, что, манипулируя ходом кампании и ее результатами, администраторам политики можно теперь не стесняться и не заморачиваться. Недовольство в обществе есть, но направить его, воспользоваться им – некому. Просто ориентируясь на получателей социальной помощи (см п. 1, про 10 тысяч каждой семье со школьником) и бюджетников выборы выиграть «не мона, а нуна». Более того, никаким другим способом их выиграть нельзя, потому что никаких других активных избирателей нет. Недовольные – есть. Но голосовать не пойдут. Будут пересказывать друг другу истории про подтасовки. В социальных сетях.

Так что все заигрывания с недовольными, но в целом лояльными, все заклинания «нужны партии для более правых, более левых, более предпринимателей и обязательно для Захара Прилепина» можно отправлять в топку. Нету той опасности, которая казалось столь близкой. «Ожидание грома и треска окончилось пшиком». Студенты и «сицилисты» на улицах есть – а революции нет.

Охранителю это даже где-то обидно, но факты – упрямая вещь».

Москва, Евгения Вирачева

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