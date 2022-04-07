Всего три дня осталось до первого тура президентских выборов во Франции. Эксперты практически не сомневаются, что второго тура не избежать. Но уверены, что Эмманюэль Макрон останется на своем месте. Соображениями на этот счет поделился политический обозреватель, политконсультант Андрей Перла.

«Макрон – это голова, я бы ему палец в рот не положил. В том смысле, что шансов на его поражение при выборах президента Франции прискорбно мало. Я бы даже сказал, что их нет вовсе.

Не потому, что он так уж популярен. А потому, что французский избиратель сделает с Ле Пен то, что всегда с ней делал. А до того с ее отцом. Он сначала даст возможность правому кандидату пройти во второй тур. Потому что проамериканский, толерантный, вялый, слабый Макрон... Надоел. Бензин дорогой. Тепло дорогое. Еда дорожает. И никакого нет этому рационального объяснения, кроме «это мы с Путиным поссорились».

А потом во втором туре избиратель закричит: «Фашисты!», «Караул, спасите!» – и проголосует за Макрона. Произойдет мобилизация против консерваторов и правых. Правых во Франции много, но не абсолютное большинство. А система не двухпартийная.

Так что не будет там «понимающего Путина» президента».

Москва, Елена Владимирова

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