Первые дни 2024 года запомнились проблемами в коммунальном хозяйстве Московской области. В результате ряда аварий было нарушено теплоснабжение в Подольске, Химках, Солнечногорском и Раменском районах Подмосковья.

В Подольске объявлена ЧС локального характера. По мнению политтехнолога Александра Ханина, губернатор Андрей Воробьев в сложившейся ситуации действует в целом правильно, но минусы все же есть. Приводим его мнение целиком.

«Прелюбопытнейший кейс разворачивается в Подмосковье. Несмотря на запоздалую реакцию на отключение домов от тепла, команда губернатора Андрея Воробьева отрабатывает ЧС в полной мере антикризисного пиара.



Причина происшествия – избыточная нагрузка на старые советские сети – карточный домик, построенный жадностью девелоперов, который должен был это сделать еще в 2014 году, все-таки упал. Гляньте новости по стране.



Причина поздней реакции – недостаточная информированность о происходящем (низкая компетенция, бодротчетность, боязнь расстроить начальника, авось пронесет местных органов самоуправления). А вы спрашиваете, зачем Путину ОНФ? Вот за этим. И прочие движения имени Павлика Морозова за тем же. Плохо? Полезно.



Плюсы. Правильная позиция губернатора – это чрезвычайная ситуация. Не просто потерпите, не просто аварийка работает, не просто засор устраним к четвергу, а максимально серьезное отношение к происшествию. ЧС. И работа в стиле ЧС с мобилизацией всех ресурсов.



Оперативный штаб и круглосуточная работа. Постоянное присутствие на месте.

Заметно, что не все службы проснулись и «вышли с каникул». Этакая реакция на СВО в миниатюре. Как в учебнике.



Максимальная вовлеченность и встречи с живыми людьми. Два раза в день! В день. Нормально, Первоуральск? Отлично, Первоуральск.



Минусы. Нет местной поддержки. Это обязательный пункт любой антикризисной программы. Котлован откапываем и закапываем коллективно. Иначе растет антирейтинг.



Где, простите, местные ЛОМы? Депутаты, главы, директора? Мерзнут? Как всегда, кому война – кому мать родна. Меня всегда бесила позиция новейших коммунистов – всем миром дыру затыкаем руками по плечи в дерьме, а они митинг организовывают. Решают политические задачи, так сказать.



Как там говорили тру-коммунисты: мозоли на твоих ладонях – достаточная рекомендация для вступления в нашу партию. Жаль, сгинули.



Рассогласованность в действиях разных служб. Заметно даже в комментариях. Режим ЧС вводит модель проектного управления, когда временно все должны подчиняться губернатору. В том числе и правоохранительные органы. А то мужики трубы чинят, а у них за спиной документы изымают. Шокером в парализованного. Шик.



Даже если авария затянется, команда Воробьева ее уже победила. Подчиняла себе и ситуацию, и повестку. Браво».

Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области в 2023 году лидером по коммунальным авариям стал Первоуральск. Возбуждено два уголовных дела, но все руководители пока остаются на своих местах.

Москва, Елена Владимирова

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