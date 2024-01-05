Прокуратура начала проверку сбоев энергоснабжения в Подмосковье

Прокуратура Московской области организовала проверку деятельности ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения.

Как говорится в сообщении надзорного ведомства, в связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг прокурорами в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Кроме того, прокуратурой контролируются сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения жителям многоквартирных домов, а также порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объёмом.

Ранее сообщалось, что в результате аварий было нарушено теплоснабжение в Климовское, Подольске, Химках и Солнечногорском и Раменском районах.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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