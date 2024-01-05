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Пятница, 5 января 2024, 14:08 мск

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Ледниковый период в Подмосковье: в сильные морозы жители нескольких районов остались без отопления

В Подмосковье в условиях рекордно морозной погоды жители ряда районов Подмосковья остались без отопления после аварий на теплотрассах. Как пишет телеграм-канал Mash, больше всего не повезло жителям Химок, где более сотни домов после аварии на трансформаторе остались без света и тепла, а водопровод и канализация перемерзли.

В то же время, по информации канала, в Климовске приостановили подачу тепла и воды после прорыва на теплотрассе. Температура в квартирах опустилась до 16 градусов. Сейчас аварию устранили, система заполняется водой для подачи в дома. А в Подольской больнице пациентов отогревали тепловыми пушками.

Жители Солнечногорского района остались без света из-за аварии на электроподстанции. Температура в квартирах колеблется от 9 до 12 градусов. Местные власти привезли около 18 передвижных генераторов, чтобы как-то облегчить ситуацию.

Раменский район остался без света и тепла из-за поломки трансформаторов. Некоторые частные дома сидят без электричества с 3 января.

Сейчас местные власти пытаются решить коммунальные проблемы. Пострадавшим обещают пересчитать оплату за услуги ЖКХ.

Напомним, в настоящее время в московском регионе установилась аномально морозная погода. В ночное время температура воздуха опускается до -30 градусов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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