Филармония в парке, пешеходные экскурсии и ночные читки пьес – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге после четырехмесячного перерыва активно возрождается культурная жизнь. В эти выходные программа будет настолько насыщенной, что уже можно выбирать – куда пойти: филармония дает концерты в ЦПКиО, театры зовут на спектакли и читки пьес на открытом воздухе, а музейщики проводят первые пешеходные экскурсии этого лета. И, конечно, продолжается Венский фестиваль и работа экспозиций в музеях города. Самые интересные события – в обзоре «Нового Дня».

Дайдо, Джон Ледженж и «Пеппи Длинныйчулок» – на Венском

В Екатеринбурге в эти выходные продолжится Веский фестиваль музыкальных фильмов, который открылся 29 июля. За три дня можно посетить сразу 4 концерта и один балет. Сегодня, в пятницу, в 19:30 на площади Кирова на большом экране покажут сначала запись концерта Элис Мертон, известной своим хитом No Roots. А в 20:25 – фильм с концерта Дайдо, известной как вокалистка культовой группы Faithless.

Завтра, 1 августа, в 19:30 будет сдвоенный концерт: сначала Il Volo (итальянское оперное трио), затем – Джон Ледженд. А 2 августа зрители смогут увидеть запись балета «Пеппи Длинныйчулок».

Напоминаем, что для того, чтобы попасть на фестиваль, в этом году нужно предварительно зарегистрироваться: количество мест ограничено. О регистрации можно почитать здесь.

Место проведения: площадь Кирова (ул. Мира, 19)

Вход: свободный.

«Театрон» продолжает «уличную» жизнь

«Театрон», который первым из екатеринбургских театров решился играть спектакли на улице, продолжает это делать. Сегодня на сцене Литквартала покажут спектакль «Мужчинам вход воспрещен!» по пьесе Куезге. А в субботу и воскресенье «Театрон» переместится во внутренний дворик музея архитектуры на Горького, 4. Там 1 августа покажут спектакль из старого репертуара «Хочу купить вашего мужа». А 2 августа покажут премьеру – «Чайку» по Чехову.

Место проведения: Литературный квартал, музей архитектуры

Вход: 500 рублей.

Камерный театр начинает серию ночных читок и спектаклей

Еще один театр, который заявил о возобновлении «публичной» работы, – Камерный. С 31 июля по 15 августа на Летней эстраде Литературного квартала и во дворике Камерного театра будут представлены спектакли Камерного театра и читки пьес современных авторов.

31 июля в 22:00 в Летнем театре можно будет увидеть спектакль «О, люди, люди…». А 1 августа в 22:00 во дворике Камерного театра актеры устроят читку пьесы Николая Коляды «Лгунья».

«Летний вечер, парк в центре города, на улицы опускается ночная свежесть – так мог бы начаться какой-нибудь чеховский рассказ. А может начаться приятный вечер, который мы предлагаем вам провести в Летнем театре», – приглашает Камерный.

Место проведения: площадки Литературного квартала

Вход: 300 рублей.

«Коляда-театр» объявил пока об одном спектакле и одной встрече со зрителями

«Коляда-театр» в эти выходные даст один спектакль и формально откроет свой сезон. 1 августа в 13 часов в ЦПКиО артисты покажут сказку «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Как ранее рассказал «Новому Дню» Николай Коляда, это тот спектакль, для которого не нужен особый театральный свет и звук. Зрителей зовут с детьми. Показ будет бесплатным.

А 2 августа в 20:00 напротив входа в «Коляда-театр» состоится формальное открытие театрального сезона: все прошлые годы колядовцы первыми в Екатеринбурге открывались после летних каникул. В этом году на открытии не будет спектакля в помещении. Артисты будут петь песни и танцевать на улице, у зрителей будет возможность пообщаться с Николаем Колядой.

Место проведения: ЦПКиО, «Коляда-театр»

Вход: свободный.

Филармония дает концерты в парке Маяковского

Свердловская филармония 1 августа тоже открывает сезон, который в этом году назвали «воздушным». Концерты до 23 августа музыканты будут давать в ЦПКиО. 1 и 2 августа состоятся первые пробы, как говорил ранее директор Александр Колотурский. Поэтому концерты будут бесплатными. Со следующей пятницы за них нужно будет платить символические 100 рублей.

В презентации «Воздушного сезона» 1 и 2 августа примет участие Уральский академический филармонический оркестр. Музыканты очень надеются, что несмотря на «открытую» акустику парка удастся добиться хорошего звучания. Начало концертов – в 19 часов.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Ельцин-центр возобновляет пешеходные экскурсии

С 1 августа в Ельцин-центре возобновит работу музей и его основная экспозиция. И в тот же день музейные работники возвращают к жизни старый проект – пешеходные экскурсии. В субботу в 14 часов можно сходить на экскурсию «Дом Советов на Октябрьской площади», где расскажут об истории ставшего знаковым архитектурного пространства.

А 2 августа в 14 часов начнется пешеходная экскурсия «Из слободы в Сити». Улица Бориса Ельцина – часть квартала Екатеринбург-Сити, где расположены Ельцин Центр и самый высокий небоскреб Екатеринбурга – башня «Исеть». Сосуществование архитектуры трех веков в пространстве правобережного квартала служит яркой иллюстрацией к рассказу о том, кто здесь жил в разное время и чем занимался, как менялся город и в чем кроется природа того стремительного скачка, который на наших глазах совершает Екатеринбург ХХI века.

В группу будут набирать не более 10 человек, заказать билеты лучше заранее по телефону 7 (909) 006-70-70.

Место проведения: сбор групп – у памятника Ельцину

Вход: 300 рублей – экскурсия (билет включает возможность посещения музея).

Открываются все новые музеи

На этой неделе в Екатеринбурге продолжали открываться музеи. Сегодня почти все главные площадки уже работают и ждут зрителей на экспозиции. Например, открылся Музеи изобразительных искусств, где за время пандемии кардинально обновили главную постоянную экспозицию «Уральского художественного литья из чугуна XIX – XX веков». Она не менялась с 1986 года. Новая экспозиция представит более 260 произведений и расскажет о появлении и развитии художественного литья из чугуна на Урале от начала XIX до конца XX веков. Кроме того, после длительных карантинных каникул посетители смогут увидеть выставку «Репин. Наследие. Ученики».

А в музее истории можно посмотреть две экспозиции. Первая называется «От завода к городу» и посвящена Екатеринбургу с конца XVIII века до 1917 года. Там затронуты более 20 направлений жизни города – транспорт, быт, сфера услуг. Вторая небольшая экспозиция в малом зале. Музейщики называют ее в шутку «Сидим дома 100 лет назад». Это квартира зажиточного горожанина 100 лет назад. Там антикварная мебель, невероятно красивая. Зайдя туда, можно почувствовать, как жили люди 100 лет назад.

Место проведения: музеи города

Вход: по билетам в музей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 31.07.20

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