Музкомедия на парковке, танцы на заводе и музыка под открытым небом – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Культурная жизнь на свежем воздухе в Екатеринбурге набирает обороты. В эти выходные еще больше концертов и спектаклей пройдет под открытым небом. Музкомедия решила устраивать концерты на парковке, кукольный театр – играть на Летней эстраде, а театр «Провинциальные танцы» впервые с начала коронавирусных ограничений покажется публике на заводе. «Новый День» подготовил обзор самых интересных культурных мероприятий предстоящих выходных.

Музыка Голливуда – в парке

Свердловская филармония продолжает свой сезон на свежем воздухе в ЦПКиО, который был начат неделю назад. В ближайшие три вечера оркестр даст три разноплановых концерта. 7 августа в 19 часов прозвучит «Музыка Голливуда», 8 августа – программа «В ритме танца», 9 августа – «Хоровой концерт». Музыканты уже приноровились к непривычной обстановке и приглашают послушать абсолютные хиты всех желающих.

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского.

Вход: 100 рублей.

Джаз – во дворике ГЦСИ

Еще один концерт на свежем воздухе дадут в пятницу, 7 августа, в 20 часов резиденты клуба EverJazz, который тоже начал работать спустя четыре месяца затишья. В этот вечер молодой гитарист и вокалист Данияр Баяманов и его бэнд разобьют ваши сердца беспощадно, но со вкусом: погружая в омут знакомых мелодий, тонких импровизаций и искусительного джаза, кружа голову своим беспощадным талантом и заставляя кровь бежать быстрей по жилам.

Вы услышите родные песни Эллы Фитцджеральд, Билли Холидей, Чета Бейкера, Джорджа Бенсона и многих, многих других. Вы увидите, как несколько прекрасных мужчин держат свои инструменты – как оружие массового заражения джазом.

Место проведения: двор ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а).

Вход: 500 рублей.

Венский фестиваль – в разгаре

На Венском фестивале музыкальных фильмов, который проходит возле главного корпуса УрФУ, в эти выходные покажут записи концертов мировых солистов. 7 августа в 19:30 можно будет насладиться исполнением Пласидо Доминго, 8 августа покажут сразу два концерта: Хуана Диего Флореса и Аиды Гарифуллиной. А 9 августа в 19:30 начнется показ записи балета «Пер Гюнт».

Место проведения: площадь Кирова (ул. Мира, 19).

Вход: по предварительной регистрации на сайте.

Мероприятия в Литературном квартале

Литературный квартал все больше и больше оживает в этот период, когда культурные мероприятия разрешены только на свежем воздухе. В этот уикенд здесь продолжит работать Камерный театр: 7 августа в 22 часа на летней эстраде актеры покажут спектакль «О, люди, люди...», а 8 августа в 22 часа устроят читку пьесы Оксаны Бродовиковой «В овраге» (вход – 300 рублей на каждое мероприятие).

8 августа в 14 часов сотрудники музея Решетникова проведут уличную экскурсию «Почтовый уголок Екатеринбурга», во время которой расскажут историю почтовой службы и представят традиционный уклад почтового подворья XIX века: кузница, конюшня, каретник и не только (вход – 300 рублей).

Музей кукол и детской книги 8 августа в 15 часов ждет родителей с детьми на программу «Мы любим кукольный театр», где они узнают, какими бывают кукольные театры, когда и где они появились, и что скрывают за своими кулисами. В заключение зрителей ждет небольшой кукольный спектакль на свежем воздухе (вход – 200-500 рублей).

На летнюю эстраду временно переезжает и кукольный театр. Актеры в эти выходные дадут 4 спектакля. 8 августа в 11 и 13 часов малышей и их родителей ждут «Потешки», а 9 августа в 11 и 13 часов – «Колобок» (вход – 350 рублей).

Место проведения: Литературный квартал.

Вход: 200-500 рублей, в зависимости от мероприятия.

Музкомедия открывает проект «Театр на парковке»

В ряды работающих на улице театров с этой пятницы вливается и музкомедия, которая решила давать представления на собственной парковке – во дворе со стороны улицы Карла Либкнехта. Конечно, большие массовые спектакли на импровизированной сцене показать невозможно, зато здесь могут выступать артисты и солисты театра.

7 августа в 19 часов состоится выступление проекта Non Solo, 8 августа в 19 часов – выступят джаз-бэнд и солисты музкомедии. 9 августа – группа «Изумруд». Билеты можно приобретать в кассах театра за час до начала спектакля. Их будет 110.

Место проведения: парковка театра музкомедии (угол Ленина – Карла Либкнехта).

Вход: 300 рублей.

«Коляда-театр» покажет две сказки в парке

«Коляда-театр» в эту субботу, 8 августа, вновь покажет сказку «Пузырь, Соломинка и Лапоть» в ЦПКиО, но – на другой сцене и дважды. В 13 и 15 часов зрителей ждут на небольшой площадке возле администрации парка – Театральной площади. В спектакле много музыки, песен, танцев, игровых моментов, интерактива, когда актеры играют с детьми и даже приглашают их принять участие в спектакле прямо на сцене.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: 200 рублей.

«Провинциальные танцы» уедут на завод

8 августа в Сысерти состоится официальное открытие проекта «Лето на заводе». Территорию вокруг железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских, памятника индустриальной архитектуры XVIII века, хотят постепенно превратить в творческий кластер, место сбора креативных людей Урала. В эти выходные здесь будут мастер-классы, музыка, видеоарт, ярмарка и многое другое.

Хедлайнером субботнего дня станет театр «Провинциальные танцы», это будет первое выступление коллектива с марта. Зрители смогут первыми увидеть превью нового спектакля «Приключения сапожника Петра» – его «полнометражная» премьера состоится в октябре. Начало показа – 19:00.

Место проведения: Сысерть, железоделательный завод (ул. Быкова, 51).

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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