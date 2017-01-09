Учительница из Екатеринбурга не может вернуться домой из Германии из-за аневризмы (ФОТО) / Женщина находится в тяжелом состоянии в больнице Кельна

Публикации за 09.01.17

Учительница из екатеринбургской школы Ираида Маленьких не может вернуться в Екатеринбург из Германии. Женщина гостила у своей дочери в Кельне, а в начале декабря у нее произошел разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Деньги по страховке ушли на оплату лечения, но женщина остается в тяжелом состоянии. Средств на дальнейшую терапию и транспортировку домой не осталось.

О ситуации NDNews.ru рассказала ученица Ираиды Маленьких Анастасия Ковязина. По словам девушки, Ираиде Владимировне 61 год. Много лет она проработала в системе образования – сначала учителем начальных классов в школе №32, затем директором одного из городских центров внешкольной работы, после была замруководителя Дома учителя, затем возглавляла коррекционную школу-интернат «Эверест», а после вернулась к преподавательской деятельности в младших классах.

Фото из группы помощи Ираиде Владимировне «ВКонтакте»

В ноябре этого года Ираида Владимировна поехала в Кельн, там живет ее дочь Марина вместе с супругом и детьми. У Марины родилась дочь, и Ираида Маленьких хотела помочь с внучкой. Но в ночь с 3 на 4 декабря, когда женщина уже была в Германии, у нее произошел разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Учительница попала в больницу Кельна, там ее прооперировали, почти месяц она пробыла в состоянии искусственной комы на аппаратах жизнеобеспечения. Сейчас Ираида Владимировна дышит самостоятельно, она выведена из комы, местные врачи оценивают ее состояние как «стабильно тяжелое». Проблема заключается в том, что все средства в рамках страховки Маленьких – это 40 тысяч евро – были потрачены на операцию и последующую терапию. Медики дали разрешение на транспортировку Ираиды Владимировны в Россию, но денег на это у семьи нет. Как и на продолжение лечения.

«Ежедневно на лечение уходит около 70 000 рублей, а на оплату спецборта для транспортировки тяжелобольного в Москву нужно 18 тысяч евро, в Екатеринбург – 32,9 тысячи», – рассказали ученики Ираиды Владимировны.

Как пояснила коллега Маленьких Елена Грудцинова, родственники женщины обращались в различные инстанции за помощью, но результата это не принесло.

«Обратились в консульство РФ в Германии. Сначала там говорили, что частично оплатить могут транспортировку, но когда выяснилось, что она находится в стране с частным визитом, не в командировку приехала, отказали – говорят, что все за свой счет. Подключался Ройзман, в наш минздрав тоже ходили на прием – там сказали, что, возможно, могут помочь, но неизвестно когда, потому что одного человека не повезут, только несколько», – рассказала собеседница агентства.

В свердловском минздраве NDNews.ru рассказали, что транспортировка больных из-за рубежа находится вне компетенции областного ведомства. «После обращения родственников к нам мы направляли запрос в федеральный Минздрав, но пришел отказ – на основании статьи 14 ФЗ 140 «О порядке выезда и въезда на территорию РФ». Полномочий по забору пациентов из-за рубежа у нас нет, их вывозят за счет средств страховых компаний или родственников. Со своей стороны мы встречаем пациентов, когда спецборт сюда прилетает, направляем медицину катастроф, госпитализируем», – пояснил пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков.

Пока родные и ученики Ираиды Маленьких объявили сбор средств для того, чтобы перевезти педагога на родину. По словам Елены Грудциновой, в настоящее время собрано около 200 тысяч рублей – это чуть больше 3 тысяч евро по текущему курсу валют ЦБ РФ. «Пока фонды благотворительные никакие не подключились. А Ираиде Владимировне нужна еще одна операция, иначе могут быть осложнения. И надо вывозить человека, потому что сверх страховки за лечение уже образовался долг 20 тысяч евро – неподъемный для семьи», – сказала коллега Ираиды Маленьких.

Подробная информация о сборе средств – в группе помощи учителю.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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