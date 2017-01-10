«Об отказе в транспортировке речи не идет», – в российском посольстве в ФРГ рассказали о судьбе екатеринбургской учительницы

Публикации за 10.01.17

В посольстве России в Германии рассказали, что не отказываются помочь с транспортировкой екатеринбургской учительницы на родину. У женщины случился разрыв аневризмы сосуда головного мозга, когда та гостила у дочери в Кельне. Все деньги от страховки ушли на срочную операцию и терапию, и родные не знают, как вернуть женщину, едва вышедшую из комы, на родину для продолжения лечения.

Об истории Ираиды Маленьких, педагога из Екатеринбурга, NDNews.ru писал накануне. Женщина отправилась в Германию, где живет ее дочь с мужем и детьми, чтобы понянчиться с новорожденной внучкой. Однако у учительницы произошел разрыв аневризмы сосуда головного мозга, и она была госпитализирована в больницу Кельна. Ее прооперировали, почти месяц она находилась на аппаратах жизнеобеспечения. В начале января Ираиду Владимировну вывели из комы, она уже самостоятельно дышит, но ее состояние остается стабильно тяжелым. Проблема в том, что все деньги по страховке – 40 тысяч евро – ушли на операцию и последующую терапию. Семья учительницы уже задолжала клинике 20 тысяч евро. На транспортировку пациентки в Россию, где врачи могут продолжить лечение уже в рамках ОМС, денег тоже нет. Родственники объявили сбор средств, чтобы отправить женщину в Россию, но пока им не удается набрать необходимую сумму (18 тысяч евро за отправку до Москвы или 33 тысячи евро за транспортировку тяжелобольной женщины до Екатеринбурга). Коллеги Ираиды Маленьких сообщили, что обращались в консульство РФ в Германии за помощью, однако, по их словам, родственникам там отказали.

Эти данные в генконсульстве России в ФРГ опровергли. «Генеральное консульство России в Бонне с момента поступления обращения родственников И.В.Маленьких поддерживает с ними постоянный контакт и предпринимает все необходимые действия для разрешения сложившейся непростой ситуации. Непосредственно в посольство России в Берлине соответствующих обращений не поступало. Об отказе в транспортировке гражданки России на Родину речь ни в коем случае не шла и не идет. Напротив, коллеги разъяснили родственникам пострадавшей порядок организации этой сложной процедуры, связанной в первую очередь с необходимостью минимизировать риски ухудшения состояния пациентки, а потому требующей документального оформления и выполнения ряда необходимых условий», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе посольства России в Германии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

Дорого и бесполезно: Счетная палата РФ проверила расходы Фонда развития моногородов (СХЕМА). / Свердловская прокуратура через суд взыскала с госслужащей незаконный доход в миллион рублей. / Роспотребнадзор продолжит охоту на фунфырики: «Ждем изменений в законодательстве». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»