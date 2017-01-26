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Екатеринбург

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Публикации за 26.01.17

Учительницу из Екатеринбурга, впавшую в кому в Германии, вернули домой

Учительницу из Екатеринбурга, впавшую в кому в Германии, вернули домой

Учительницу из Екатеринбурга Ираиду Маленьких, которая в результате аневризмы попала на больничную койку в Кельне и больше месяца провела в коме, все-таки доставили домой. Сейчас она проходит лечение в 40-й больнице, но все еще должна большую сумму немецким медикам.

Об истории Ираиды Маленьких, педагога из Екатеринбурга, NDNews.ru писал еще в середине января. Напомним, женщина отправилась в Германию, где живет ее дочь с мужем и детьми, чтобы понянчиться с новорожденной внучкой. Однако у учительницы произошел разрыв аневризмы сосуда головного мозга, и она была госпитализирована в больницу Кельна. Ее прооперировали, почти месяц она находилась на аппаратах жизнеобеспечения. В начале января Ираиду Владимировну вывели из комы, она уже самостоятельно дышит, но ее состояние остается стабильно тяжелым. Проблема в том, что все деньги по страховке – 40 тысяч евро – ушли на операцию и последующую терапию. Семья учительницы уже задолжала клинике 20 тысяч евро. На транспортировку пациентки в Россию, где врачи могут продолжить лечение уже в рамках ОМС, денег тоже не было. Однако вопрос с доставкой родственникам учительницы помогли решить.

Как рассказала NDNews.ru ученица Ираиды Маленьких Анастасия Ковязина, в ситуацию вмешались представители свердловского минздрава и представительства МИДа в регионе. «Выражаем огромную благодарность в начальнику отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях минздрава Свердловской Дмитрию Полякову и представителю МИД Свердловской области Александру Харлову», – сообщила она.

Сейчас Ираида Маленьких находится в больнице, где проходит лечение, – уже в рамках ОМС. Однако сбор средств для помощи ей не остановлен, т.к. семье по-прежнему требуются деньги, чтобы погасить долг за лечение в Кельне. Контакты родственников Ираиды Владимировны имеются в распоряжении редакции NDNews.ru.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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