Уральский режиссер в Нью-Йорке готовится к съемкам фильма про Перельмана (ФОТО) / На роль математика выбран молодой театральный актер

Публикации за 10.01.17

Уральский режиссер Андрей Григорьев, снявший документальный фильм «Васенин», готовится к съемкам фильма про гениального математика Григория Перельмана, разгадавшего одну из семи загадок тысячелетия. Специально для этого Григорьев с командой улетели в Нью-Йорк, где уже две недели общаются с молодыми и известными математиками, посещают ведущие университеты и ищут площадки для съемок. На роль Перельмана пока утвердили молодого артиста из «Коляда-театра» Алексея Романова. Но, по словам актера, его напарниками по картине могут стать настоящие звезды. Правда, чтобы фильм состоялся, еще предстоит собрать немало денег.

Идея сделать фильм про великого математика Григория Перельмана, разгадавшего одну из семи загадок тысячелетия – доказавшему теорему Пуанкаре, – пришла к режиссеру из Екатеринбурга Андрею Григорьеву в 2015 году. «Перельман», в отличие от «Васенина», будет художественным фильмом. Но в основу лягут реальные жизненные факты: знакомство с математическим сообществом Санкт-Петербурга, победа на школьной олимпиаде в Будапеште, знакомство с первым миллионером восточной Европы Эрнё Рубиком, развал СССР, отъезд в Америку, периоды затишья в Петербурге. И, конечно, годы, положенные на разгадку самого сложного математического уравнения, отказ от премии в один миллион долларов.

Бюджет фильма составит 97,5 миллиона рублей. Часть из этой суммы – порядка 25 миллионов – создатели планируют собрать через краудфандинг. Стартовые сборы уже начались, но на данный момент из запланированных начальных 1,5 миллиона собрано лишь 40 тысяч рублей. Принять участие в краудфандинге можно на странице проекта.

«Судьба Григория Перельмана уже более 10 лет у всех на слуху. Однажды я увидел статью в интернете о том, что Джеймс Кэмерон собирается снять художественный фильм о Перельмане. Я посчитал это вполне нормальным – великий режиссер обнаружил великий сценарий. Все очень закономерно, будет многообещающий фильм. Но никто из окружения Кэмерона ничего не слышал о Перельмане, а история удивительного математика так и осталось забавой петербургских информагентств. В Перельмане же есть что-то непознанное и манящее, что-то тупиковое и что-то уводящее в крайность», – рассказывает Андрей Григорьев на странице для сбора средств на создание фильма.

Чтобы подготовиться к съемкам и узнать в каких условиях жил и работал молодой ученый в США в 90-е годы, Андрей Григорьев в декабре улетел в Нью-Йорк. Кроме того, уральскому режиссеру удалось посетить университеты, в которых после своего открытия в начале 2000-х Перельман прочитал первые лекции о теореме Пуанкаре, а также – невероятно – но пообщаться с профессором Шин-Тун Яу. Тем самым, который с группой ученых проверял доказательства Перельмана и посчитал их чуть ли не плагиатом. В результате математического скандала Перельман, вероятно, и отказался от премии в миллион долларов.

«Мы пообщались с профессором, он до сих пор сожалеет о случившемся, но так и не понял, в чем же он всё-таки был не прав», – пишет на своей странице «ВКонтакте» Андрей Григорьев.

Как рассказал режиссер NDNews.ru, завтра он посетит Принстонский университет – там Перельман познакомился с Ричардом Гамильтоном, ученым, натолкнувшим его на гипотезу Пуанкаре. Затем Григорьев возвратится в Россию и готов будет более подробно рассказать о поездке в Нью-Йорк и общем будущем фильма «Перельман». Пока же известно, что съемки фильма начнутся летом 2017 года. Проходить они будут в Санкт-Петербурге и Нью-Йорке. Во время своей поездки Андрей Григорьев уже выбрал несколько улиц, на которых хотел бы показать Перельмана. Но могут возникнуть сложности.

«Для организации съемок нам потребуется задобрить каждый полицейский участок, рядом с которым мы будем производить съемки. Так просто появиться на улице с камерой будет нельзя, полицейские изымут оборудование и всех отправят в аэропорт. Григорий Перельман очень много передвигался по городу пешком, а это значит, что нашим продюсерам придется как следует попотеть, чтобы позаботиться обо всем. Если нам разрешат снимать на Бруклинском мосту, то, это будет вообще сказка. Короче, чтобы всё это начало работать, надо чуть ли не завтра уже идти договариваться, чтобы в июле нам разрешили снимать», – рассказывает Андрей Григорьев.

На данный момент на съемки в фильме утвержден только один артист – молодой актер екатеринбургского «Коляда-театра» Алексей Романов. Он должен будет сыграть «одного из трех» Перельманов – в возрасте 20+ лет. Для артиста это будет первая роль в кино, а учитывая масштаб персоны Перельмана, Романов очень волнуется.

«Это будет моя первая работа в кино и, конечно, я понимаю, что это не то же самое – что играть на сцене. Пока еще нет сценария и мы не начали работу над фильмом, но это должно произойти в марте. Как мне сказал режиссер, я буду играть один из возрастов ученого. Также в фильме задействуют актера, который будет играть молодого Перельмана до 16 лет, и Перельмана в возрасте. По слухам, на возрастного Перельмана хотели пригласить Евгения Миронова, но идут ли переговоры, я не знаю», – рассказал Алексей Романов NDNews.ru.

Вообще вокруг проекта много слухов, которые отчасти порождает и сам режиссер. В частности, на своей странице «ВКонтакте» он написал, что фильм готов финансово поддержать Роман Абрамович, правда, на прикрепленной фотографии – человек, не очень похожий на известного олигарха. Также Григорьев намекает, что на съемки в фильме будет приглашен Петр Мамонов, но так ли это на самом деле – пока не известно.

Окончательный сценарий фильма «Перельман» должен быть готов к концу марта. Тогда же его через посредников планируют показать самому Григорию Перельману. Через посредников – потому что ученый редко выходит из дома и общается с незнакомцами. Затем пройдут кастинги в нескольких городах России и США и в июле 2017 года стартуют съемки. Выход фильма на экраны запланирован на 2019 год.

Отметим, что проект «Перельман» кажется дерзким и амбициозным, но уральский режиссер при работе над документальной картинной «Васенин» показал, что может дойти до самых верхов – он встречался с российскими и иностранными министрами, деятелями культуры и шоуменами – лишь бы продвинуть съемки. В итоге «Васенина» показали на нескольких зарубежных фестивалях. А также фильм вышел в широкий прокат, что большая редкость для отечественного документального кино.

Фото со страницы Григорьева «ВК»

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

Синоптики: Крещенских морозов на Среднем Урале не будет. / На уральской «трассе смерти» спасли 25 пассажиров сломавшегося рейсового автобуса. / Свердловская антимонопольная служба оспорила установленные тарифы на тепло и горячую воду. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»