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Екатеринбург

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Публикации за 12.01.17

ГИБДД закрывает первую в Екатеринбурге нечищеную улицу (ФОТО)

ГИБДД закрывает первую в Екатеринбурге нечищеную улицу (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД, как и обещали, начали закрывать в Екатеринбурге для движения общественного транспорта нечищеные улицы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, после выявленных инспекторами недостатков в столице Среднего Урала закрывается для движения общественного транспорта улица Окружная. Особое беспокойство полицейских вызвали колеи в снежном накате, которые образовались из-за несвоевременной уборки снега с проезжей части в новогодние праздники.

«Проблема связана с наличием недостатков зимнего содержания, выявленных при обследовании места ДТП, которое произошло сегодня, 12 января. Водитель автомобиля «Киа Сид» сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда 56-летняя женщина была доставлена в 24-ю ГКБ с черепно-мозговой травмой и переломом костей таза. Сотрудниками ГИБДД на месте ДТП был выявлен снежный накат и сформированные вдоль бордюрного камня валы, которые заужают ширину проезжей части дороги», – сообщили в отделе пропаганды областного управления ГТБДД.

Новый День: ГИБДД закрывает первую в Екатеринбурге нечищеную улицу (ФОТО)

Сотрудниками Госавтоинспекции в адрес организации, осуществляющей пассажирские перевозки по маршруту, в который входит улица Окружная, направлено предписание об ограничении движения общественного транспорта до устранения недостатков, влияющих на безопасность дорожного движения.

Ранее в ГИБДД отмечали, что за 10 дней нового года в городе случилось 543 ДТП, в которых погиб один человек и 15 получили травмы. Во всех авариях сопутствующим фактором были неудовлетворительные дорожные условия: снежный накат, сформированные снежные валы, не расчищенные пешеходные переходы и подходы к ним. Поэтому в Госавтоинспекции обещают закрывать особо опасные участки. При этом в Ревде гаишники уже в принципе запретили ездить рейсовым автобусам.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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