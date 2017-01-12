Гаишники запретили рейсовым автобусам ездить по Ревде (ФОТО)

Публикации за 12.01.17

Госавтоинспекция с сегодняшнего дня запретила почти все автобусные маршруты в Ревде. Причина в катастрофически ужасном состоянии дорог: повсюду снежные валы и колея.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, с сегодняшнего дня в Ревде приостановлено движение почти всех рейсовых автобусов. «Причиной стали выявленные многочисленные нарушения содержания улично-дорожной сети – глубокие колеи, снежные накаты, снежные валы у пешеходных переходов, которые были выявлены при проведении обследования в Ревде и Дегтярске. Городским властям уже выданы предписания об устранении недочетов выдали. До этого движение транспорта будет ограничено. Исключение сделано лишь для междугородних автобусов и маршрута №7, который ходит на СУМЗ», – прокомментировали в ГИБДД. О закрытии движения в Дегтярске не сообщается.

В пресс-службе администрации Ревды на происходящее отреагировали, выпустив новость с заголовком «В Ревде ждут открытия автобусных маршрутов».

Утром 12 января по предписанию ГИБДД в Ревде было приостановлено движение автобусных маршрутов №№1, 2, 3, 4, 5, 8 и 9 из-за нарушений правил зимнего содержания дорог. В качестве причин названы колейность, снежные накаты и валы у пешеходных переходов и остановок. «Управлению городским хозяйством предписано устранить эти нарушения в центре города (улицы М.Горького, Ленина, П.Зыкина, К.Либкнехта) и частном секторе (улицы Обогатителей, Республиканская, Почтовая, Металлистов, Чернышевского, Мамина-Сибиряка).

Как сообщил директор управления городским хозяйством Николай Блинов, подрядные организации вышли на уборку дорог еще днем 11 января, как только спали морозы, и «к 09:30 12 января большая часть нарушений была устранена», – сообщается на сайте администрации города. Блинов сфотографировал все участки дорог и собирается отправить фото в ГАИ, чтобы те отменили свое решение о закрытии движения.

Правда, местные жители, судя по всему, сомневаются, что мэрии есть чем похвастаться. «Итак, в этот раз о наболевшем, дорогах, и вопросом «а чем собственно занимается нововыставленная «глава». Время 12-й час, машин на дорогах нет, общественного транспорта тоже... и дорожной техники не увидел. Не в первый раз такое, ну да, были холода, и мы все слышали это «гидравлика замёрзла». Но сейчас на улице -10. И самое время поскрести дороги. Но... тишина. Вопрос, глава, вот вас поставили, может, начнёте своё правление с дельных вещей? Пошерудите дорожников? Дорожники, где вы???» – написал около полуночи сегодня в группе «Ревда.инфо» местный житель Юлий Щипачев.

Фото – Юлий Щипачев

Ревда, Светлана Загороднева

Ревда. Другие новости 12.01.17

На Среднем Урале уничтожили 43 тонны санкционных продуктов. / Официально: по подозрению в убийстве Дарьи Зембицкой задержан бывший муж (ФОТО). / На Урале ликвидировали центр МЧС России. В рамках глобальной реформы, которую проводит министерство. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»