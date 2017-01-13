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Публикации за 13.01.17

ГИБДД Екатеринбурга закрыла еще несколько нечищеных улиц / Теперь в списке – 7 магистралей

ГИБДД Екатеринбурга закрыла еще несколько нечищеных улиц Теперь в списке – 7 магистралей

Госавтоинспекция в Екатеринбурге закрыла для движения общественного транспорта еще несколько улиц.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, причина – колеи в снежном накате, которые образовались из-за несвоевременной уборки снега с проезжей части в новогодние праздники. Накануне стало известно, что инспекторы закрыли для движения общественного транспорта улицу Окружную на Вторчермете. Сегодня к ней добавились новые магистрали.

«По итогам проверок сделан вывод об угрозе безопасности в движении на следующих участках:

– улица Громова (на участке от Бардина до Онуфриева),

– улица Учителей (на участке Уральской до улицы Сулимова),

– улица Новгородцевой,

– переулок Теплоходный (от улицы Таватуйская до улицы Технической),

– улица Коуровская (от улицы Таватуйская до улицы Технической),

– улица Крауля (от улицы Танкистов до улицы Рабочих).

На данных участках выявлена колея в снежном накате глубиной до 12 см и снежные валы, которые заужают проезжую часть от 1 до 1,5 м», – поясняют в ведомстве.

По факту выявленных нарушений правил содержания автомобильных дорог в зимний период возбуждены административные дела по ст. 12.34 КоАП РФ. Протоколы, уточняют в ГИБДД, выписаны по каждому участку в отдельности. Главам администраций районов выданы предписания на устранение недостатков. «До тех пор, пока недостатки не будут устранены, Госавтоинспекцией принято решение об ограничении движения маршрутных транспортных средств», – заключают гаишники.

Ранее в ГИБДД отмечали, что за 10 дней нового года в городе случилось 543 ДТП, в которых погиб один человек и 15 получили травмы. Во всех авариях сопутствующим фактором были неудовлетворительные дорожные условия: снежный накат, сформированные снежные валы, не расчищенные пешеходные переходы и подходы к ним. Поэтому в Госавтоинспекции обещают закрывать особо опасные участки. При этом в Ревде гаишники уже в принципе запретили ездить рейсовым автобусам.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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