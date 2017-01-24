Екатеринбургские гаишники закрыли для автобусов заснеженную часть улицы Блюхера

Публикации за 24.01.17

Руководство Госавтоинспекции Екатеринбурга приняло решение ограничить движение общественного транспорта по маршрутам № «05», «10» и междугородних маршрутов на части улицы Блюхера.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УГИБДД, при проверке состояния дорог было установлено, что проезжая часть улицы Блюхера (от Комсомольской до Астраханской) не соответствует требованиям безопасности, так как нарушены правила ее содержания. Участок покрыт слоем рыхлого снега, имеется снежный накат, в том числе, на остановках общественного транспорта. С обеих сторон улиц снежные валы, местами сужающие проезжую часть от двух до трех метров. «При существующем состоянии движение общественного транспорта на данной улице небезопасно, создает угрозу жизни и здоровью людей», – отмечает дорожная полиция.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог» КоАП РФ. Выдано предписание на устранение выявленных недостатков. Неделю назад представители ГИБДД уже заявляли о неудовлетворительном содержании дорог в областном центре, отмечая, что это становится сопутствующим фактором возникновения ДТП. Только за 16 января при выяснении обстоятельств трех ДТП, в которых пострадали люди, были выявлены неудовлетворительные дорожные условия.

Добавим, это уже восьмой закрытый для общественного транспорта участок дороги в Екатеринбурге. С 12 января для движения общественного транспорта полностью были закрыты улицы Ревды. Причина во всех случаях одна – дороги засыпаны снегом.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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