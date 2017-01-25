ГИБДД из-за нечищеных дорог закрыла движение транспорта в Дегтярске

Публикации за 25.01.17

На карте Среднего Урала появился еще один город, в котором ГИБДД закрыла для движения общественного транспорта дороги.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, с сегодняшнего дня из-за нечищеных улиц ограничения введены в Дегтярске. Запрет касается маршрутов общественного транспорта №143/66 (Дегтярск – Екатеринбург до Южного автовокзала), №101/66 (Ревда – Дегтярск) и № 504/66 (Дегтярск – Екатеринбург до Северного автовокзала). Кроме того, с 25 января ограничено движение школьного автобуса МКОУ СОШ №22, который возил детей из Дегтярска в поселок Крылатовский.

В Госавтоинспекции поясняют, что на улицах Калинина, Лесозаводской, Загородной, Озерной и Советской, по которым курсируют указанные автобусы, выявлен снежный накат, на остановках не расчищены заездные карманы и посадочные площадки, в зоне перекрестков и пешеходных переходов сформированы снежные валы.

«В связи с этим вынесено предписание МКУ «УЖКХ», главе городского округ Дегтярск, ЗАО «Пассажирская автоколонна» и ЗАО «Дегтярское АТП», а также директору МКОУ СОШ №22 на прекращении движения общественного транспорта и школьного автобуса. Возобновление движения будет возможно только после приведения улично-дорожной сети в надлежащее состояние», – отмечают в ведомстве.

Ранее ГИБДД закрыла для движения транспорта 8 улиц в Екатеринбурге, аналогичные меры введены в Ревде и Кушве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 25.01.17

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