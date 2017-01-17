Обрушившееся в Ирбите здание уничтожило уникальные экспонаты XIX века (ФОТО) / Под угрозой – сохранность помещений Музея народного быта

Публикации за 17.01.17

Обрушение кровли старинного здания в Ирбите привело к тому, что под завалами оказались уникальные предметы народного быта конца XIX – начала XX века. При этом все последствия ЧП, вероятно, еще не наступили – под угрозой разрушения оказался музей народного быта, примыкающий к пострадавшему особняку.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня широкой общественности стало известно о том, что в Ирбите на улице Революции, 25а, обрушились деревянные перекрытия и часть крыши двухэтажного дома 1887 года постройки, являющегося образцом жилищного строительства конца XIX века и памятником архитектуры. К счастью, обошлось без человеческих жертв, поскольку здание в последние годы пустовало. На место ЧП кроме сотрудников полиции и регионального МЧС выезжали глава города Геннадий Агафонов и прокурор Станислав Саноцкий. Площадь обрушения, по официальным данным, составила 200 кв. м. Согласно приоритетной версии, обрушение произошло от большой снеговой нагрузки и по причине ветхости строения.

Ущерб в настоящее время устанавливается. По предварительным данным, он может составить более 1 миллиона рублей. Что самое обидное, говорят местные жители, в результате инцидента под завалами оказались уникальные предметы народного быта конца XIX – начала XX веков. Дело в том, что к обрушившемуся зданию примыкают помещения Ирбитского музея народного быта, в дворовых постройках которого хранились ценные экспонаты.

«Пострадали две экспозиции музея – так называемый мужской угол, а также предметы, которые относятся к агропромышленному комплексу. Под завалами, в частности, сейчас находятся сани, телеги и другие вещи, имеющие отношение к гужевому транспорту. Кроме того, под завалами – сушилки, пилы, косы, шкуры животных, упряжь, материалы фестиваля «Город мастеров» Ирбитской ярмарки. Все крупные экспонаты просто переломило пополам, – сообщила во вторник NDNews.ru директор музея народного быта Татьяна Коновалова. – При этом несколько предметов мы, как будто предчувствуя ЧП, вывезли в прошлую пятницу. Среди них – уникальный мотоцикл-самовар, который числится в нашей экспозиции и известен на весь мир».

По словам собеседницы агентства, музейщики вместе с местным меценатом, депутатом Михаилом Смердовым много лет просили передать им аварийное здание для расширения музейных площадей. К этой теме два года назад даже подключили губернатора области. Евгений Куйвашев поддержал предложение депутатов, здание передали городу, но местные чиновники притормозили процесс и вовремя не смогли оформить все документы. «Вовремя бы передали (или продали за приемлемую цену) это здание, и данный памятник истории и архитектуры сохранился бы. А так за домом никакого ухода за последние годы не осуществлялось. Причем это уже четвертое (!) разрушение памятника истории архитектуры в Ирбите за последние два года», – отметила Коновалова.

Особую тревогу у музейщиков сейчас вызывает тот факт, что от обрушившегося здания на музее народного быта пошли огромные трещины. Это заметно в районе фронтонов. «Судьба здания, которое соседствует с нами, незавидна – его надо или разбирать, или затратить на восстановление огромные средства. Есть большое опасение разрушения и нашего здания. По крайней мере, службы МЧС предлагают людей из музея вывести», – уточнила Коновалова, добавив, что собственник музея Михаил Смердов, которому и принадлежит вся частная коллекция, в настоящее время готовит иск о возмещении ущерба.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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