Судьбу рухнувшего в Ирбите памятника архитектуры определит спецкомиссия / Пока ревизоров нет, место ЧП окружают снежными валами (ДОКУМЕНТЫ)

Публикации за 27.01.17

Ирбит замер в ожидании высоких гостей – на следующей неделе город посетит специальная комиссия из Екатеринбурга, которой предстоит определить дальнейшую судьбу обрушившегося старинного здания. Вариантов немного – либо принимать решение о сносе объекта, либо восстанавливать его за счет средств муниципалитета, которому памятник архитектуры был передан еще несколько лет назад. Именно городские власти должны были следить за зданием, однако за два года они так и не сподобились поставить его на учет – об этом свидетельствуют документы, поступившие в распоряжение редакции NDNews.ru.

«Живем как на пороховой бочке»

Больше всех бьют тревогу и требуют экстренных управленческих мер сотрудники ирбитского музея народного быта и предприниматели, занимающие здание по улице Революции, 25, к которому вплотную примыкает обрушившееся строение. Здесь находятся офисы, студенческие аудитории, магазины, парикмахерская, массажный и косметический кабинеты, мебельный салон и т.д. От пострадавшего дома к соседнему пошли огромные трещины, есть опасность обрушения фронтонов. Комиссия по ЧС при администрации выдала предписание об ограничении доступа людей к месту ЧП. В связи с этим музейщикам приходится отменять экскурсии и нести убытки, упал и товарооборот вышеперечисленных организаций (в месяц он составлял от 1 до 2 млн рублей – большая цифра для Ирбита, – прим. ред.).

«Мы продолжаем работать на свой страх и риск, живем как на пороховой бочке. Здание рухнуло, чиновники быстро отчитались, считайте, что оттолкнули от себя проблему, и успокоились. Но проблема осталась. Нам срочно нужна помощь. При обвале фронтон накренился в сторону нашего здания, в котором располагается музей народного быта. Здания стоят плотно друг к другу, без просвета. В любой день фронтон может обрушиться и зданию музея, тоже памятнику истории, архитектуры и культуры, будет нанесен непоправимый ущерб. Где гарантии, что не рухнут как карточный домик и другие соседние здания?» – сообщила NDNews.ru директор музея Татьяна Коновалова.

По ее словам, 31 января в Ирбит должна приехать специальная комиссия из Екатеринбурга. В числе высоких гостей ожидают увидеть представителей Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, МУГИСО, Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области. «Мы ждем от их визита одного: необходимо определить дальнейшую судьбу пострадавшего здания. Ревизоры должны разобраться, кто несет ответственность за ЧП и что делать дальше. Самый лучший из вариантов был бы разбор фронтона или его укрепление, но все в городе от этой работы отказались, включая городскую администрацию. Единственное, что сейчас делают городские службы, – это свозят на нашу улицу снег со всего Ирбита. Тут теперь можно наблюдать огромные снежные валы», – отметила собеседница агентства.

Памятник архитектуры можно было спасти

К слову, виновника происшествия определить не так уж сложно. В распоряжении NDNews.ru имеется пакет документов, которые свидетельствуют о том, что ответственность за старинное здание несет администрация Ирбита. Еще летом 2015 года МУГИСО передало в безвозмездное пользование муниципалитету и указанное здание (его стоимость на тот момент составляла 2 млн 432 тысяч рублей, – прим. ред.) и землю под ним (оценивалась в 1 миллион 685 тысяч рублей).

Однако за два года местные власти так и не сподобились оформить его должным образом, то есть вопрос о государственной регистрации висел в воздухе. Между тем, и.о. руководителя МУГИСО Сергей Зырянов в ответном письме главе Ирбита Геннадию Агафонову отмечает, что «риск случайной гибели или повреждения объекта до момента государственной регистрации перехода прав собственности и права муниципальной собственности несет принимающая сторона». По заключенному договору, именно город должен был заниматься содержанием объекта. Памятник архитектуры можно было спасти, если бы чиновники выполняли свои обязанности.

Собственник музея народного быта Михаил Смердов указал NDNews.ru, что депутаты городской думы на 2017 год включили здание по улице Революции, 25, в план приватизации. Но приватизировать не успели, так как в ночь на 17 января произошло его обрушение.

Напомним, в Ирбите на улице Революции, 25а, на площади 200 квадратных метров обрушились перекрытия и кровля двухэтажного дома 1887 года постройки, являющегося образцом жилищного строительства конца XIX века и памятником архитектуры. Предварительно, инцидент произошел из-за скопившегося снега и по причине банальной ветхости строения. В результате ЧП под завалами оказались уникальные предметы народного быта конца XIX – начала XX веков. Они хранились в фондах местного музея. Среди пострадавших экспонатов – сани, телеги, пилы, косы, шкуры животных, упряжь, материалы фестиваля «Город мастеров» Ирбитской ярмарки. При этом некоторые предметов музейщики, как будто предчувствуя происшествие, вывезли заранее. В их числе – уникальный мотоцикл-самовар. В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются прокуратура, полиция, МЧС, сотрудники МУГИСО и профильных подразделений администрации Ирбита.

Пока не решен вопрос о дальнейшей судьбе пострадавшего здания, музей народного быта и предприниматели, располагающиеся в соседнем доме, начали нести существенные убытки. Соседство с представляющим опасность особняком вынуждает музейщиков отменять экскурсии, коммерсанты теряют клиентов, так как всё, что сделано по следам ЧП, – это закрытие улицы Революции и выставление поста ДПС. Горожане требуют, чтобы чиновники приняли экстренные управленческие меры и разработали программу сохранения Ирбита как исторического центра – по аналогии с Верхотурьем.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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