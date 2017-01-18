«Есть указание сверху – «заморозить» тему об обрушении здания» / В Ирбите коммерсанты и Музей народного быта терпят убытки из-за ЧП

Публикации за 18.01.17

В Ирбите музей народного быта и предприниматели начали нести существенные убытки из-за бездействия властей в решении вопроса о дальнейшей судьбе обрушившегося старинного здания. Соседство с представляющим опасность домом вынуждает музейщиков отменять экскурсии, коммерсанты теряют клиентов, так как всё, что сделано по следам ЧП, – это закрытие улицы и выставление поста ДПС. Горожане требуют, чтобы чиновники приняли экстренные управленческие меры и разработали программу сохранения Ирбита как исторического центра – по аналогии с Верхотурьем.

«Работаем на свой страх и риск»

Как передает корреспондент NDNews.ru, представители бизнеса и музейные работники написали открытое письмо главе Ирбита Геннадию Агафонову. Они указывают, что обрушившееся строение примыкает к зданию, в котором располагается Музей народного быта, офисы и торговые точки. В настоящее время можно наблюдать, как от пострадавшего дома расползаются огромные трещины. Поэтому авторы письма убедительно просят мэра срочно распорядиться и решить вопрос по разборке фронтонов с аварийного здания по улице Революции, 25.

«Можно рассмотреть предложение по разрушению фронтонов с помощью спецтехники на здании бывшей детской больницы, так как есть опасение их обрушения на вплотную стоящее рядом здание Музея народного быта, той его части, где находится русская изба. Ситуация вносит большую нервозность и напряжение в работу – мы вынуждены отказывать туристам в посещении в связи с аварийностью близлежащего здания», – говорится в послании. Директор музея Татьяна Коновалова уточнила NDNews.ru, что отказы уже получили туристические группы из Екатеринбурга, Тюмени, Первоуральска и других городов.

Также горожан не устраивает, что после ЧП на улице Революции возведен забор и организован пост ГИБДД, чем ограничего движение транспорта. Это обстоятельство, заявляют авторы обращения, начинает «давить» на бизнес – теряются не только туристы, но и покупатели.

«Для справки: музей быта в 2016 году посетили 19 тысяч человек. Общая сумма товарооборота только по зданию магазина «Главный» (он также находится на упомянутой улице, – прим. ред.), в состав которого входит 11 субъектов предпринимательской деятельности, составляет порядка 1 миллиона рублей в месяц», – говорится в послании главе города.

По словам Татьяны Коноваловой, в сложившейся ситуации необходимо управленческое решение. «Нас удивляет, что никаких работ на месте ЧП не ведется. Завалы не разбираются. По фронтонам тоже много обсуждений, но никакой конкретики. Мы на свой страх и риск продолжаем как-то работать. Но в любой момент соседнее здание может на нас рухнуть», – отметила собеседница NDNews.ru.

Сегодня в Ирбит прибыли съемочные группы ОТВ и ВГТРК. Однако, как рассказывают очевидцы, журналисты намерены работать по условленной схеме, суть которой – «заморозить» тему с обрушением старинного здания. «Это стало понятно после того, как мы с ними поговорили. Судя по всему, есть указание сверху «слить» тему: мол, вчерашнего негатива, когда СМИ рассказали о ЧП, достаточно», – сообщил нашему агентству один из местных жителей, знакомый с ситуацией.

«Нужна программа сохранения города»

Между тем собственник Музея народного быта Ирбита Михаил Смердов указал NDNews.ru, что обрушение очередного, уже четвертого по счету за последние два года памятника истории и архитектуры, – повод серьезно задуматься об эффективности взаимодействия региональных и местных властей. По его словам, в 2015 году ирбитские депутаты обратили внимание губернатора на техническое состояние зданий, являющихся памятниками истории и архитектуры.

В том числе речь шла о передаче в городскую собственность бывшего здания детской поликлиники на улице Революции, 25. Глава региона свою часть работы выполнил, здание передали муниципалитету. «В письме, подписанном замминистра МУГИСО, говорилось о передаче здания с обременением под музейную деятельность. В свою очередь город поручение губернатора не выполнил. Здание находится в городской собственности, а земля под ним – в ведении области, – отметил Смердов. – Депутаты городской думы на 2017 год включили здание по улице Революции, 25, в план приватизации. Но приватизировать не успели, так как в ночь на 17 января произошло его обрушение».

Смердов напоминает, что Ирбит входит в число 11 исторических городов Среднего Урала. В «мотоциклетной столице» региона сейчас более 80 зданий, которые являются памятниками архитектуры, истории и культуры областного значения и более 200 памятников местного значения. В 2031 году Ирбиту исполнится 400 лет. «Поэтому мы убедительно просим власти разработать программу по сохранению Ирбита как исторического центра, чтобы ее согласовало областное правительство. Программу, подобную той, что была разработана к 400-летию Верхотурья», – заключил Смердов.

Напомним, на этой неделе в Ирбите на улице Революции, 25а, на площади 200 квадратных метров обрушились перекрытия и кровля двухэтажного дома 1887 года постройки, являющегося образцом жилищного строительства конца XIX века и памятником архитектуры. Предварительно, инцидент произошел из-за скопившегося снега и по причине банальной ветхости строения. В результате ЧП под завалами оказались уникальные предметы народного быта конца XIX – начала XX веков. Они хранились в фондах местного музея. Среди пострадавших экспонатов – сани, телеги, пилы, косы, шкуры животных, упряжь, материалы фестиваля «Город мастеров» Ирбитской ярмарки. При этом некоторые предметов музейщики, как будто предчувствуя происшествие, вывезли заранее. В их числе – уникальный мотоцикл-самовар. В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются прокуратура, полиция, МЧС, сотрудники МУГИСО и профильных подразделений администрации Ирбита.

Ирбит, Свердловская область, Игнат Бакин

Ирбит, Свердловская область. Другие новости 18.01.17

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