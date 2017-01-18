«Послом в Тунис. Куда ж его еще?», – кем становятся главы регионов после завершения срока

Публикации за 18.01.17

В этом году в Свердловской области пройдут выборы губернатора региона. Но кого одобрит руководство страны, пока неизвестно. Накануне свердловские СМИ обсуждали поездку Евгения Куйвашева в Москву, во время которой, по некоторым данным, его должны были принять в Кремле. Но состоялась ли встреча и каковы ее итоги, если она все же была, неизвестно. Интрига – позволят ли Куйвашеву пойти еще на один срок или нет – сохраняется. Куйвашев пробудет в Москве, куда он отправился в компании еще одного Евгения, по неподтвержденным данным, до 22 января. Пока же NDNews.ru вспоминает, что бывает с теми, кому Кремль не разрешил остаться в губернатором кресле.

В истории современной Свердловской области было всего три губернатора, включая действующего главу региона Евгения Куйвашева. Первый – Эдуард Россель – возглавлял Средний Урал с 1995 по 2009 год. Хотя некоторые жители региона настолько привыкли к нему за почти 15 лет, что до сих пор на просьбу назвать фамилию губернатора отвечают, не задумываясь, Россель. Хотя Эдуард Эргартович с момента окончания своих полномочий является членом Совета Федерации.

Его преемник, железнодорожник Александр Мишарин, руководил Свердловской областью де-факто всего два года – с конца ноября 2009 по начало декабря 2011 года. После ДТП глава региона несколько месяцев проходил лечение, а затем попросил об отставке. Просьба была удовлетворена, а сам Мишарин через некоторое время вернулся в структуру РЖД, став первым вице-президентом компании.

У нынешнего свердловского губернатора Евгения Куйвашева шансов попасть в СовФед мало. Не ждут его и в какой-нибудь крупной монополии с престижной должностью. Впрочем, есть примеры ушедших глав регионов, чья судьба и без этого сложилась после завершения срока полномочий весьма удачно. Например, в 2015 году в отставку у Владимира Путина попросился тогдашний губернатор Тамбовской области Олег Бетин. Прошение было удовлетворено. Бетин, в итоге, тут же получил специально созданную должность заместителя министра строительства и ЖКХ РФ. Но надо иметь в виду, что у него сложились добрые отношения с главой ведомства Михаилом Менем. Правда, в ноябре прошлого года Бетина освободили от занимаемой должности, и он перешел работать в АКБ «Российский капитал» вице-президентом.

В коммерческой структуре трудится и экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов, который после 18 лет на посту главы региона стал советником председателя правления Россельхозбанка.

На государственной должности остался, например, бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков. В 2004 году он проиграл выборы артисту Михаилу Евдокимову, на два года ушел работать в полпредство СибФО, а после был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Беларуси.

Еще успешные примеры – экс-губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев стал, как и Россель, членом СовФеда, а также генсеком ШОС. Экс-глава Хабаровского края Виктор Ишаев после завершения срока полномочий на посту губернатора региона в течение четырех лет возглавлял полпредство в ДФО, после чего стал министром по развитию Дальнего Востока. Бывший губернатор Самарской области Владимир Артяков ушел работать замом руководителя Ростехнологий. За пару лет перебрав несколько кресел председателей совета директоров крупных корпораций, в итоге стал заместителем генерального директора Ростеха.

Но везет так не всем. Среди тех, кому не нашлось места под солнцем, оказался экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Будучи человеком системным, он поддерживал и «Единую Россию», и Владимира Путина, не мешал своему преемнику Борису Дубровскому, однако система вытолкнула его – и не приняла обратно. Во время думской кампании 2016 года Юревичу не дали возможности пройти в Госдуму, в итоге сейчас владелец «Макфы», по некоторым данным, находится за рубежом.

За рубежом долгое время проживает и бывший глава Волгоградской области Сергей Боженов, который ушел в отставку в 2014 году. По сообщениям местных СМИ, он живет в ОАЭ.

Сразу несколько бывших губернаторов оказались трудоустроены благодаря МВД и ФСИН. Например, экс-глава Брянской области Николай Денин, осужденный за превышение полномочий, теперь трудится теперь подсобным рабочим на мебельном производстве. Его коллега из Тульской области Вячеслав Дудка, который попался на взятке, работает формовщиком стеновых блоков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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