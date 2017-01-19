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Екатеринбург

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Публикации за 19.01.17

Прокуратура выставила счет владельцу квадрокоптера, который застрял в проводах на ВИЗе

Прокуратура выставила счет владельцу квадрокоптера, который застрял в проводах на ВИЗе

Владелец квадрокоптера, застрявшего в проводах над Верх-Исетским прудом, отделается штрафом в 3000 рублей. Энергетики, проводившие «спасательную операцию», обещали выставить свой счет, на порядок больше.

Свердловская транспортная прокуратура огласила итоги проверки инцидента, который произошел в ноябре прошлого года. Напомним, тогда на высоте 45 метров, зацепившись камерой за грозотрос ЛЭП, застрял квадрокопрет, принадлежащий частному лицу. Оставлять его на линии было нельзя – любой посторонний предмет на электроустановке может привести к внештатной ситуации. Несколько дней энергетики перебирали варианты, как убрать посторонний предмет с линии, которая тянется над Верх-Исетским прудом. Предполагалось даже задействовать робот-тросоход. Но в итоге специалисты решили убрать коптер по старинке – отключить ЛЭП и опустить провод на землю. Поскольку от данной линии были запитаны 150 тысяч жителей Юго-Западного района, потребовалось включить резервную схему электроснабжения потребителей. По словам работников МРСК, сложность ситуации заключалась еще и в том, что летательный аппарат застрял над водоемом. Поэтому специалисты не могли использовать тяжелую спецтехнику.

«Свердловским транспортным прокурором в отношении гражданина, управлявшего квадрокоптером, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»), по результатам рассмотрения которого Управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей», – сообщили сегодня в пресс-службе надзорного ведомства. Добавим, в МРСК Урала ущерб оценили в 50 тысяч рублей, убытки энергетики планировали взыскивать с владельца квадрокоптера.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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