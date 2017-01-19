Соратник Кириенко из Росатома будет курировать региональные выборы

Публикации за 19.01.17

Александр Харичев, ранее курировавший в Росатоме работу с регионами, назначен заместителем начальника управления внутренней политики (УВП) администрации президента.

По сообщению «Ведомостей», Харичев будет курировать выборы в регионах. Эта задача для него не нова. Специфика работы с регионами ему хорошо знакома, в 2006-2009 гг. он уже работал замначальника УВП, когда первым замруководителя администрации президента был Владислав Сурков. Тогда ему тоже была поручена региональная тематика. А работая в Росатоме, Александр Харичев отвечал за выборы в закрытых «атомных» городах.

Политолог Андрей Колядин, который ранее занимал пост заместителя полпреда президента в Уральском Федеральном округе, в комментарии ИА «Rex» назвал Александра Харичева «настоящим профессионалом, глубоко знающим тему выборов, работы с территориями и всей внутренней политики». «Он креативен, порядочен и способен работать круглосуточно. Он собирает хорошие команды, в которых хочется работать и которые достигают высочайших результатов. К тому же он близок Кириенко.

Казалось бы – назначение должно пройти в первый же день. Ибо вариант лучше – не найти.

Вдруг по коридорам АП начинают ходить байки, что «прежних» брать нельзя, надо искать новых... Это как если ты приходишь вырезать аппендицит и говоришь хирургу (не тому, который байкер, а тому, который со скальпелем): Дружище, мне не нужны те, кто уже делал эти операции. Сходите на улицу. Найдите умного мужика. Проверьте его в ФСО. Дайте скальпель и пусть операцию делает мне он. Во всех здравых обществах профессионализм, опыт, знания и порядочность являются определяющими для назначения. У нас история тянулась несколько месяцев. И чрезвычайно отрадно осознавать, что она успешно завершилась. Решение принято совершенно правильное. Рядом с Кириенко появился человек, который не просто предан ему, но еще и знает что делать», – считает эксперт.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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