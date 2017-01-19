NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 19.01.17

Соратник Кириенко из Росатома будет курировать региональные выборы

Соратник Кириенко из Росатома будет курировать региональные выборы

Александр Харичев, ранее курировавший в Росатоме работу с регионами, назначен заместителем начальника управления внутренней политики (УВП) администрации президента.

По сообщению «Ведомостей», Харичев будет курировать выборы в регионах. Эта задача для него не нова. Специфика работы с регионами ему хорошо знакома, в 2006-2009 гг. он уже работал замначальника УВП, когда первым замруководителя администрации президента был Владислав Сурков. Тогда ему тоже была поручена региональная тематика. А работая в Росатоме, Александр Харичев отвечал за выборы в закрытых «атомных» городах.

Политолог Андрей Колядин, который ранее занимал пост заместителя полпреда президента в Уральском Федеральном округе, в комментарии ИА «Rex» назвал Александра Харичева «настоящим профессионалом, глубоко знающим тему выборов, работы с территориями и всей внутренней политики». «Он креативен, порядочен и способен работать круглосуточно. Он собирает хорошие команды, в которых хочется работать и которые достигают высочайших результатов. К тому же он близок Кириенко.

Казалось бы – назначение должно пройти в первый же день. Ибо вариант лучше – не найти.

Вдруг по коридорам АП начинают ходить байки, что «прежних» брать нельзя, надо искать новых... Это как если ты приходишь вырезать аппендицит и говоришь хирургу (не тому, который байкер, а тому, который со скальпелем): Дружище, мне не нужны те, кто уже делал эти операции. Сходите на улицу. Найдите умного мужика. Проверьте его в ФСО. Дайте скальпель и пусть операцию делает мне он. Во всех здравых обществах профессионализм, опыт, знания и порядочность являются определяющими для назначения. У нас история тянулась несколько месяцев. И чрезвычайно отрадно осознавать, что она успешно завершилась. Решение принято совершенно правильное. Рядом с Кириенко появился человек, который не просто предан ему, но еще и знает что делать», – считает эксперт.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

Александр Новиков: застройщиком «Бухты Квинс» станет корпорация «Маяк». Инвесторы – «ВТБ 24» и Алибек Исаев (ВИДЕО). / Допрос свидетелей по резонансному делу матери троих детей, зарезавшей мужа: «они оба злоупотребляли алкоголем и часто ссорились» (ФОТО). / «У вас там что-то с ценами мутят»: новые транспортные тарифы удивили даже столицу (ФОТО). Сколько платят за проезд в Москве, Петербурге, Перми, Ижевске.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter