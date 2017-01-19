«Нас лишают земли и жгут дома!» / Жители ЖБИ на публичных слушаниях по застройке у Каменных палаток пока отстояли свою территорию (ФОТО)

Публикации за 19.01.17

В Екатеринбурге сегодня прошли публичные слушания по застройке микрорайона ЖБИ близ Каменных палаток. Практически с самого начала слушаний стало ясно, что большая часть собравшихся – против застройки, особо расстарались пенсионеры-садоводы, припомнив сгоревшие дачи и заодно свои болезни. Представители застройщика выступили скупо, их группа поддержки в «общем хоре» затерялась. В итоге перевес оказался на стороне протестующих против застройки.

Речь идёт о строительстве квартала близ Каменных палаток. Строительство будет вести ООО «АктивСтройГрупп» (которую считают аффилированной с «Малышева-73») в границах улиц Высоцкого – Шарташский лесопак – Егоршинский подход. Сейчас на этом месте находится несколько садовых товариществ.

Первоначально на этом участке должен был появиться «семейно-досуговый центр» с площадками для воркаута и центрами проката спортинвентаря. Ну а потом участок «трансформировался». Согласно документации, на 54 гектарах появится полноценный жилой комплекс: несколько домов переменной этажности (от 6 до 36 этажей), паркинг, два детсада, школа, торговый центр, офисник, поликлиника, кафе, бассейн и т.д. Застройка будет проходить в четыре очереди, в итоге здесь поселятся почти 7 тысяч человек.

Практически сразу же, как стало известно о проекте, нашлись его противники. Во-первых, это те, чьи сады находятся на месте будущей стройки. Во-вторых, опасающиеся за сохранность Каменных палаток и лесопарка. И, наконец, те, кто ежедневно утром и вечером часами стоит в пробках, силясь заехать и выехать в микрорайон ЖБИ. Из планируемого участка застройки, согласно схемам, три выезда – собственно на Малышевский мост, на Егоршинский подход (в сторону Уралмаша) и в ту же сторону через планируемую улицу. Транспортных артерий в центр города из микрорайона два: Малышевский мост и выезд через развязку у Калины. И обе «ветки» уже сейчас не справляются с потоком, тем более, что в микрорайоне сдается ЖК «Рассветный».

По старой доброй традиции, публичные слушания решили провести в рабочее время, состоялись они в зале УрГЭУ. Как передает корреспондент NDNews.ru, всего карточки для голосования получили 522 человека. Организаторы слушаний сразу заявили, что никаких выкриков с места сегодня не будет, все вопросы можно задать только в письменном виде.

Наталья Переверзева , представитель проектировщика, озвучила границы застройки и разрешения, в соответствии с которыми разрабатывалась документация. «В границах застройки отсутствуют особо охраняемые объекты», – подчеркнула Переверзева, но есть коллективные сады и заболоченная местность. Она же отметила только два выезда из этого комплекса, на мост и Егоршинский подход, а вот показанный на схеме выезд с проектируемой улицы куда-то потерялся. Транспортное управление такой вариант согласовало.

После этой речи запустили ролик. «Музыки не хватает. Траурной, – прокомментировали присутствующие. Картинка действительно не особо впечатлила – «стекляшки» различной высоты и минимум свободного пространства.

«Думаю, многие согласятся, что расположение садов практически в центре города не рационально, – с этого начал свое выступление представитель застройщика Евгений Штин. И тут же в ответ получил недовольный гул из зала. После этого спикер почему-то начал заикаться. А из зала начали поступать вопросы, как и просили, в письменном виде. Докладчик также рассказал, что первые две очереди собираются строить 7-9 лет. После чего попросил при голосовании на «уличных слушаниях» голосовать не так, как подсказывают чувства и эмоции, а подумать. Затем микрофон отдали жителям ЖБИ.

Виктор Егоров, житель микрорайона, напомнил, что здесь хотели строить спортплощадки и попросил не отказываться от этих планов. Далее слово взяла его супруга: «Как люди будут выезжать с района? Получится транспортный коллапс».

Ещё один выступающий, имеющий сад на территории застройки, процитировал документ мэрии от 2015 года, где садоводам обещали не сносить их избушки и не лишать садов и перешёл к аргументам в стиле «коррупционеры! Взяточники! Нас лишают земли!". Присутствующие в зале пенсионеры были в восторге.

Член СНТ «Энергетик» сходу начал говорить про захват земель. «Я отказался продавать участок и мне сказали, что со мной разберутся по-особому», – начал пенсионер и перешёл к тому, что «какие-то твари» подожгли его дом, после чего он начал часто болеть. Выступление, посвящённое застройке, закончилось неожиданным требованием уволить участкового.

Дальнейшее обсуждение проходило с тем же накалом страстей и градусом пафоса. Выступающие говорили о необходимости строить дорогу и просили организовать спорткомплекс.

С речью также выступили несколько «местных жителей», которые всецело за новый район. Каждый уложился в пару минут, заметив, что проект прекрасен, в парке гулять все равно страшно и вообще в городе нет ничего, что радовало бы глаз. Из зала заметили, что застройщик мог бы и получше подготовить выступающих, а представитель Минстроя, председатель президиума публичных слушаний, громко заявила: «Не мешайте, вашим выступать не мешали».

После чего перешли к вопросам, их набралось несколько десятков. Застройщик и планировщик оправдывались, собравшиеся возмущались. В итоге получился легкий балаган. «Посмотрите, что говорит губернатор! Губернатор говорит, нужны инвестиции, город должен развиваться!",– зачем-то заявил представитель застройщика. «Надо метро делать!», – с той же внезапностью парировал кто-то из зала.

Председатель президиума попыталась успокоить горожан фразой «Я думаю, сегодня большинство проголосует против, не волнуйтесь».

Так и вышло. 160 «за» и 372 «против».

В ожидании итогов подсчета протестующие решили скинуть свои карточки и пересчитать, не доверяя президиуму, но бросили затею, услышав результат.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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