«Сады не отдадим», – возмущенные садоводы собираются к Путину (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 25.01.17

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На прошлой неделе в УрГЭУ прошли публичные слушания по застройке квартала возле Каменных Палаток в границах: улица Высоцкого – Шарташский лесопак – Егоршинский подход. Напомним, категорически против проекта ООО «АктивСтройГрупп» (которую считают аффиллированной с обществом «Малышева, 73») выступили обитатели садовых товариществ, которые находятся на этой земле. Земли одного из них, СНТ «Энергетик», уже выкуплены, остальным сделаны предложения. На слушаниях прозвучали заявления о методах давления на садоводов из 90-х, а именно об угрозах и поджогах, а также публичные обвинения в адрес полиции и прокуратуры, якобы не желающих расследовать эти события. NDNews.ru побывал на спорной территории и побеседовал с нежелающими расставаться с земельными участками садоводами.

Оказалось, что садовым участкам уже больше 30 лет. В 2012 году по домам начал ходить некий г-н Горбунов, он уговаривал продать землю по весьма неплохой цене – 400 тысяч рублей за сотку. На запрос о статусе земель и планах строительства за подписью главного архитектора пришел отсвет о том, что земли садовых товариществ – «земли рекреационные» (т.е. предназначенные для отдыха). Никаких многоэтажек по закону здесь строить нельзя. Однако, согласно документации проекта, представленной на слушаниях, на 54 гектарах должен появиться полноценный жилой комплекс: несколько домов переменной этажности (от 6 до 36 этажей), паркинг, два детсада, школа, торговый центр, офисник, поликлиника, кафе, бассейн и т.д. Застройка будет проходить в четыре очереди, здесь планировалось поселить почти 7 тысяч человек.

«История с выкупом земли началась еще в 2012 году – рассказывает Валерий Королев, бывший председатель СНТ «Энергетик». – «Энергетик» действительно самый старый сад, и всем нашим бабушкам в ярких красках разрисовали, что выбор у них небольшой: или деньги и неплохие и сейчас или потом – крохи и сгоревшие дома. Из 43 участков к концу 2014 года были выкуплены все, кроме одного, моего. Стоявшие на них постройки сжигали, потом пригоняли бульдозеры и сгоревшие остатки ровняли с землей. Сейчас на месте сада пустырь. С моим домом, единственным оставшимся, предсказуемо случился пожар. Накануне мне звонили, предупреждали «в последний раз», после чего я пошел к участковому, был осмеян и ушел с советом «да продай уже этот дом им». А в новогоднюю ночь 2014-15 года около 23:00 мне позвонил сторож из соседнего сада и рассказал, что дом загорелся и он вызвал пожарных. Я настоял на проведении технической экспертизы причин возгорания. Заключение гласило, что «возгорание возникло из-за наличия открытого огня и горючей жидкости на веранде дома», а в качестве вещественного доказательства – остатки пластиковой бутылки, резюме – умышленный поджог. С этой экспертизой я писал заявление в полицию, но его не приняли. От прокуратуры – такой же ответ. Так и не стал никто расследовать тот пожар, несмотря на явные улики. В итоге я попросил принять меня с моим участком в садовое товарищество имени Мичурина».

Вячеслав Шубин, председатель СНТ им. Мичурина рассказал, что после этих событий в их товариществе прошло собрание, на котором из 118 собственников только 12 ответили, что «подумывают про продажу», остальные – категорически против. «Ну почему мы должны продавать наши участки даже задорого, если нам здесь нравится? В планах развития города этой застройки нет, статус земель позволяет строить здесь только спортивные сооружения. Тут в 2016 году Куйвашев всяко обещал построить спортивный корт, стадион, еще что-то, да воз и ныне там», – продолжил Шубин. – А во избежание пожаров и других несчастных случаев будем создавать народную дружину для охраны. Больше-то все равно нас защитить некому».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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