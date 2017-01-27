«Будем строить в обход садов»: в «Малышева, 73» объяснили судьбу застройки у Каменных Палаток (КАРТЫ)

Публикации за 27.01.17

Новому жилому кварталу у Шарташского лесопарка, скорее всего, быть. Застройщик не отказывается от своего проекта, но из-за садоводов план комплекса сократят.

Напомним, речь идет о застройке микрорайона ЖБИ близ Каменных Палаток, официально строительство будет вести ООО «АктивСтройГрупп», компания, зарегистрированная буквально пару лет назад. Фактически это проект общества «Малышева, 73», причем если на публичных слушаниях аффилированность компаний скрывалась, то теперь представители известного в Екатеринбурге проектами «Пассажа» и «Гринвича» девелопера уже не отрицают свою причастность. Неделю назад прошли публичные слушания, где застройщик потерпел фиаско. Главные претензии – нежелание садоводов продавать свои участки и беспокойство местных жителей о транспортном коллапсе. Тем не менее, публичные слушания носят рекомендательный характер, то есть тот факт, что горожане высказались против, вовсе не означает, что проект обязаны свернуть. И застройщика это не смущает.

Представитель «Малышева, 73» Альберт Галимов, отвечающий за этот проект, рассказал, что пока окончательный вариант того, что появится в границах: улица Высоцкого – Шарташский лесопак – Егоршинский подход, не готов. Но, вероятно, строительство будет реализовано в «усеченном виде». «Скорее всего, будем строить на земле, которая уже наша. То есть до участков садоводов», – отметил специалист.

Примерные границы садов (обозначены красным цветом)

По его словам, претерпят изменения и варианты дорожных развязок: расширение с выездом на Малышевский мост останется, а вот тот участок дороги, который должны были вывести на развязку в сторону Березовского, вряд ли воплотят в жизнь – как раз мешают сады.

Официальный представитель «Малышева, 73» Илья Клюжин однозначного ответа на вопрос о судьбе застройки не дал. Он сообщил, что организаторы слушаний своей цели добились, мнения выслушали, и «завтра мы строить не начнем, а больше я вам ничего не скажу». Добавим, в региональный минстрой документы о новых вариантах застройки, по информации их пресс-службы, пока не поступали.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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