Шок! Дочь-подросток депутата гордумы рекламирует проституцию

Публикации за 19.01.17

В Екатеринбурге грозит разгореться громкий сексуально-криминальный скандал: в прессу просочилась информация, что 15-летняя дочь одного из депутатов гордумы позировала фотографу для рекламы сайта сексуальных услуг, а может быть, даже и оказывала их.

По данным интернет-газеты «Лайф», которая ссылается на источник в правоохранительных органах, директор самой элитной гимназии города получила письмо со ссылкой на сайт, рекламирующий интим-услуги. В одной из девушек педагог узнала свою ученицу Машу Д. (фамилия и имя изменены. – Прим. ред.). На сайте юная девушка демонстрировала себя со всех сторон и предлагала интимные услуги – «час – 2500, ночь – 12 000 рублей. Кунилингус, минет в презервативе и только классический секс».

Отец девочки, сообщает издание, известный депутат городской думы, который входит в думскую комиссию по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

По словам источника в правоохранительных органах, несовершеннолетняя не стала отрицать, что снималась для рекламы вышеописанных услуг. Предложение сняться в интимной фотосессии девушка получила в соцсети от незнакомой женщины. В полиции школьница пояснила, что просто хотела заработать, однако сумму не назвала, потому что деньги ей не заплатили.

«Мать девочки рассказала, что у неё с Машей сложные отношения, что дочь её нередко обманывает. Например, говорит, что собирается в гости к подруге, а на самом деле проводит время в другом месте. Мать выяснила это, когда установила на телефоне функцию родительского контроля, которая определяет точное местонахождение дочери, поэтому родители допускают возможность работы 15-летней дочери в секс-индустрии, – сообщил Лайфу источник.

Между тем, по закону даже интимную фотосессию с несовершеннолетней можно трактовать как развратные действия сексуального характера. Если же следствие подтвердит, что Маша действительно оказывала интимные услуги, то владельцу сервиса грозит статья за вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией.

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ФОТО – Скриншот © L!FE

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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