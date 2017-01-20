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Екатеринбург

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Публикации за 20.01.17

Интимные фото дочери депутата слил в Сеть ее бывший бойфренд

Интимные фото дочери депутата слил в Сеть ее бывший бойфренд

Дочь екатеринбургского депутата, снимки которой обнаружили на сайте с услугами женщин легкого поведения, подставил ее бывший парень. В этом убежден отец 15-летней девочки.

«Сейчас эту девочку, которой мстит бывший дружочек, топчут все, кому не лень. Не дам», – написал народный избранник в социальной сети «ВКонтакте». Таким образом, он выдвинул версию о том, что юноша после разрыва с девушкой решил в отместку разместить ее снимки, сделанные в интимной обстановке, на сайте с проститутками.

Откровенные фотографии дочери депутата, учащейся элитной гимназии, появились на сайте интим-услуг в декабре 2016 года, об этом стало известно накануне. Под снимками стоят расценки: час – 2500, ночь – 12 000 рублей. При этом, по данным Life, девушка подтвердила, что снималась для рекламы интим-услуг. В настоящее время следственные органы выясняют, был ли факт вовлечения несовершеннолетней в занятия проституцией. В СУ СКР эту историю пока никак не комментируют.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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